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兆基風暴延燒…花敬群：若有責任願道歉 2周內協助房東

中央社／ 台北26日電
包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，民眾黨立法院黨團26日下午在立法院舉行兆基風暴受害者協調會，受害者集體發聲，要求兆基負責。中央社
包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，民眾黨立法院黨團26日下午在立法院舉行兆基風暴受害者協調會，受害者集體發聲，要求兆基負責。中央社

民眾黨立法院黨團今天召開兆基風暴受害者協調會。國家住都中心董事長花敬群表示，若自己有責任，願意道歉；會在2周內協助受影響房東，相信可在1個多月時間讓事件落幕。

民眾黨立法院黨團今天召開「違法吸金爆雷，政府不能神隱！」兆基風暴受害者協調會。陳情人代表表示，400多個受害家庭之所以信任兆基，是因為其獲得國發基金投資，且有社宅政策龍頭花敬群頒獎背書，才信任政府推薦，兆基卻涉嫌利用配合社宅政策所取得的業主與租客個資，移轉給關係企業，進一步以公司債誘騙吸金。

陳情人代表主張，政府必須協助促成「三贏方案」，包含，第一、成立「專案監督管理委員會」，建立跨部會協調管道，徹查資金去向；第二、整合資源協助兆基重回正軌；第三、建立兼顧三贏的妥善退場機制，依各債權人不同需求，建立多元退場機制，以保障債權人權益、租客居住權，捍衛國家政策公信力。

花敬群在會中表示，「如果我有責任、如果大家覺得我的道歉可以讓大家好過一點，我願意跟大家道歉」。他說，作為住都中心董事長，最重要的工作是轉銜好寄居蟹管理顧問公司手上無法繼續服務的6688戶，目前已經穩定大局，相信可以在1個多月時間讓這起核彈級事件落幕。

花敬群說，目前已經約8成房東表達想轉到不同業者，其他2成仍在聯繫，會確保在未來2周內，讓多數案件安定；兆基屋管公司明天也將召開臨時股東會，樂觀預期可讓包租代管服務繼續下去。

花敬群澄清，自己與兆基屋管前董事長、趙姬公司董事長李建成是因推動包租代管認識，沒有關係匪淺，且是朋友也不代表會因此一起做壞事，自己也是到很後面才知道發行公司債等問題。

對於自救會認為，公司債發行應該要經過政府把關，經濟部商業發展署科長顏和慶說明，趙姬投資並非上市櫃公司，依公司法現行規定，可以先發行公司債，並於15日內向主管機關報備，投資上較對發行上市櫃公司有風險。對此已啟動檢討，拚在1周內檢討完成。

花敬群 兆基 房東 吸金

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