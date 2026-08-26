大陸新增文旦果園與包裝廠都在花蓮 南市柚農：沒差

針對大陸國台辦今天宣布新增79處台灣文旦柚包裝場及果園全位於花蓮瑞穗，栽種面積與產量居全台之冠的台南未能獲得銷陸資格，對此柚農們表示「沒差」。

栽種文旦多年的麻豆柚農邱君偉表示，麻豆文旦品質佳，長期建立口碑，銷售本來就以內銷為主，不會因大陸上述政策而受到影響，至於是否有政治動機，邱指出，本身就是單純柚農，也不願去碰觸或揣測。

不願曝光的林姓柚農說，台南市是長期綠色執政，不無可能因此被對岸針對。但其實自從大陸於2022年8月3日起暫停台灣柑橘類水果輸入大陸，當時正值中秋前夕，衝擊文旦市場，之後銷陸文旦銳減，近年來早就不抱希望，且台南（麻豆）文旦全台最早收成，衝擊面相對較小，不過他也直言「文旦當然通路越廣越好。」，希望對岸理性看待，「政治歸政治，農產歸農產」。