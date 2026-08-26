快訊

五熊毀日本國寶被捕…絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

有做就有幣！總統府明宣布「健康幣」10月上線 篩檢打疫苗都能拿

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸新增文旦果園與包裝廠都在花蓮 南市柚農：沒差

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
針對大陸國台辦宣布新增79處台灣文旦柚包裝場及果園全位於花蓮瑞穗，栽種面積與產量居全台之冠的台南未能獲得銷陸資格，對此柚農們表示「沒差」。記者謝進盛／攝影
針對大陸國台辦宣布新增79處台灣文旦柚包裝場及果園全位於花蓮瑞穗，栽種面積與產量居全台之冠的台南未能獲得銷陸資格，對此柚農們表示「沒差」。記者謝進盛／攝影

針對大陸國台辦今天宣布新增79處台灣文旦柚包裝場及果園全位於花蓮瑞穗，栽種面積與產量居全台之冠的台南未能獲得銷陸資格，對此柚農們表示「沒差」。

栽種文旦多年的麻豆柚農邱君偉表示，麻豆文旦品質佳，長期建立口碑，銷售本來就以內銷為主，不會因大陸上述政策而受到影響，至於是否有政治動機，邱指出，本身就是單純柚農，也不願去碰觸或揣測。

不願曝光的林姓柚農說，台南市是長期綠色執政，不無可能因此被對岸針對。但其實自從大陸於2022年8月3日起暫停台灣柑橘類水果輸入大陸，當時正值中秋前夕，衝擊文旦市場，之後銷陸文旦銳減，近年來早就不抱希望，且台南（麻豆）文旦全台最早收成，衝擊面相對較小，不過他也直言「文旦當然通路越廣越好。」，希望對岸理性看待，「政治歸政治，農產歸農產」。

文旦 花蓮 大陸

延伸閱讀

中秋前夕陸新增79家台灣文旦柚註冊果園、包裝場 全在花蓮

趕上中秋黃金檔！陸國台辦：新增註冊一批台灣文旦柚農名單

大陸新增79家台灣文旦柚註冊果園和包裝場 集中在花蓮

79家台灣文旦准銷陸全在花蓮　雲林一家未見 縣長張麗善回應了

相關新聞

國民黨增設「黃復興委員會」 柳采葳：凝聚軍系好朋友

國民黨中常會今討論行管會組織規程修正案。國民黨發言人柳采葳今表示，今天決議，中央7大部門增加黃復興委員會，成為8大部門，原本的組織發展委員會退伍軍人部裁撤，主要是希望國民黨的國軍現役人員還有退除役官兵及眷屬、子女，甚至是泛軍事友好的社團，可以更好蒐集這些軍系民意，強化組織戰力，凝聚這些軍系好朋友。

影／遭開除黨籍 丁瑀衝黨中央：開除「假」主席鄭麗文

國民黨前發言人蕭敬嚴、青年部前副主任丁瑀因多次公開批評黨主席鄭麗文、同志及黨內路線，25日遭黨內考紀會裁處，蕭敬嚴遭停權3年，丁瑀則遭開除黨籍。

兆基風暴延燒…花敬群：若有責任願道歉 2周內協助房東

民眾黨立法院黨團今天召開兆基風暴受害者協調會。國家住都中心董事長花敬群表示，若自己有責任，願意道歉；會在2周內協助受影響...

大陸新增文旦果園與包裝廠都在花蓮 南市柚農：沒差

針對大陸國台辦今天宣布新增79處台灣文旦柚包裝場及果園全位於花蓮瑞穗，栽種面積與產量居全台之冠的台南未能獲得銷陸資格，對此柚農們表示「沒差」。

79家台灣文旦准銷陸全在花蓮 雲林一家未見…縣長張麗善回應了

大陸國台辦今宣布，大陸海關總署網站已新增79家台灣文旦柚包裝場及果園，全位於花蓮瑞穗。雲林縣斗六市是文旦產地之一，過去縣長張麗善也曾多次疾呼爭取納入輸陸名單，如今卻不在其列，張麗善今表示，雲林斗六文旦長期走精品市場路線，單價較高，搶攻大陸高端路線尚未成熟，但仍希望爭取更多雲林優質蔬果輸陸。

韓國瑜主持立院中元普渡祈求朝野和諧 因應颱風來襲明提早召開院會

立法院長韓國瑜今下午主持立法院中元普渡，於立法院大門口率立法院秘書長周萬來等立法院同仁祈求風調雨順、國運昌隆、朝野和諧，以及議事順利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。