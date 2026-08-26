79家台灣文旦准銷陸全在花蓮 雲林一家未見…縣長張麗善回應了

大陸國台辦今宣布，大陸海關總署網站已新增79家台灣文旦柚包裝場及果園，全位於花蓮瑞穗。雲林縣斗六市是文旦產地之一，過去縣長張麗善也曾多次疾呼爭取納入輸陸名單，如今卻不在其列，張麗善今表示，雲林斗六文旦長期走精品市場路線，單價較高，搶攻大陸高端路線尚未成熟，但仍希望爭取更多雲林優質蔬果輸陸。

張麗善表示，斗六果農堅持在節氣白露前後採收文旦，與今年中秋節時間接近，若要銷陸，時間過於緊迫，且斗六文旦分級明確，在中秋水果市場中走精品、高端路線，價格競爭較無優勢，大陸的文旦高端市場尚未開發成熟，若要搶攻，時機尚未成熟，但她仍希望有機會可以推廣雲林文旦及很多優質蔬果到大陸市場。

斗六果農朱清輝表示，斗六文旦過去本來就很少外銷到大陸，因為大陸消費市場比較喜歡大果，斗六文旦走精品小果路線，長期自產自銷，所以雖然未列入銷陸名單，他認為沒有太大影響；另一名果農則說，「可能傅崐萁比較有力，對花蓮文旦著墨較深」。