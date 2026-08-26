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江啟臣與自民黨幹部餐敘 雙方盼台日關係持續深化

中央社／ 台北26日電

立法院副院長江啟臣今天中午在駐日代表李逸洋陪同下，與日本自民黨總務會長有村治子與自民黨青年局國會議員進行交流餐敘。雙方都期盼台日關係持續深化。

江啟臣率跨黨派立委代表團上午出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）第54屆大會閉幕式後，於午間在李逸洋陪同下，與日本自民黨總務會長有村治子與自民黨青年局國會議員進行交流餐敘。

李逸洋致詞時首先感謝台日議員出席今日午宴，並感謝本屆APPU大會主辦國日本的支持，促成會議成功採納台灣提出的3項決議，為台灣的國會外交寫下新的篇章。

他續表示，台日面對地緣政治情勢升高，更需團結一致，強化經濟安全、深化合作關係；台日友好關係的構築，更有賴兩國議員的持續推動，駐日代表處將繼續致力協助雙方深化交流與合作。

江啟臣致詞時表示，感謝日方精心安排，本屆APPU會議在各會員國的參與下圓滿結束，在立法院代表團即將返台之際，有機會與有村治子以及日本自民黨的好朋友見面，就是此次日本行最完美的句點。

江啟臣特別代表立法院與立法院長韓國瑜，對於近期熊本地震及千葉豪雨的受災民眾，表達誠摯慰問，期待受影響的民眾能早日回歸正常生活。

他特別感謝有村治子長期支持台灣的國際參與，是台灣堅定的友人。有村治子與自民黨青年局本月初分別造訪台灣，今天又一同與立法院代表團相聚，也是雙方堅定情誼的最佳展現。

江啟臣表示，台日兩國人民在經濟、貿易、文化及生活各層面，都有密切往來。他舉例指出，去年台日雙邊貿易總額達848億美元、台人在日消費突破1兆日圓，以及台積電熊本一廠量產、二廠將導入更先進製程等，都是台日關係穩健發展的具體表現。

他強調，台日產業互補性高，日本正積極推動AI、半導體等17個戰略產業領域的發展，不僅切合本屆APPU大會提升亞太區域供應鏈及經濟韌性的主題，也將為台日合作創造更多契機。

江啟臣表示，國會交流一向是台日關係的重要基礎，期盼未來不論在台灣或日本，大家都能多來多往，讓美好的友誼代代傳承。

有村治子致詞時表示，不論是熊本地震或是千葉豪雨，台灣人民總是不吝伸出援手，而日本也對發生在台灣的天災事件感同身受，彼此間相互理解、支持，深厚的友情令人感動。

有村治子提及，自民黨青年局除了是台日間的橋梁，更是培養政壇明日之星的搖籃，而青年局成員們透過一次次的交流，逐漸加深對台灣的認識與喜愛。此外，自民黨與台灣的交流層級近期也有提升，她本月初的訪台，即創下自民黨總務會長首次造訪台灣的紀錄，期盼台日關係持續深化。

江啟臣 台日關係 自民黨 李逸洋

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