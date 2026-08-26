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蕭美琴：台灣持續貢獻國際 以服務精神讓世界看見

中央社／ 台北26日電
副總統蕭美琴（中）26日接見國際扶輪基金會保管委員會主席珍妮佛．瓊斯（Jennifer E. Jones）（左5）一行。（總統府提供）中央社
副總統蕭美琴（中）26日接見國際扶輪基金會保管委員會主席珍妮佛．瓊斯（Jennifer E. Jones）（左5）一行。（總統府提供）中央社

副總統蕭美琴今天表示，國際扶輪「超我服務」（Service Above Self）座右銘與台灣「Taiwan Can Help」精神相互呼應，台灣人民將持續盡己所能做出貢獻，並將慷慨、關懷與服務精神拓展至國際，讓台灣以正面形象在國際舞台被看見。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見國際扶輪基金會保管委員會主席珍妮佛．瓊斯（Jennifer E.Jones）一行。

副總統表示，國際扶輪長期秉持「超我服務」（Service Above Self）的精神，讓在個人事業及企業經營上有所成就的人士能夠透過此平台回饋社會，也致力培育新一代的領導人才。

副總統提到，世界各地扶輪社員的付出為社會帶來許多助益。日前國際扶輪年會在台灣舉行，台灣很榮幸擔任東道主，展現台灣式的熱情好客，也彰顯與全球扶輪社員之間深厚的夥伴關係，不僅有助於培養台灣社區的領導人才，推動慈善、人道援助、公共衛生、兒童關懷及其他永續發展相關工作，更將影響力延伸至國際，展現台灣人民特有的慷慨與助人熱忱。

副總統說，扶輪「超我服務」座右銘與台灣「Taiwan Can Help」的精神相互呼應，台灣人民也將持續盡己所能做出貢獻。她感謝今天在場所有台灣扶輪社員長期以來的付出，不僅促進社會彼此扶持，也將這份慷慨、關懷與服務精神拓展至國際，讓台灣能以正面的形象在國際舞台上被看見。

蕭美琴

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