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新北決算審查中斷 綠議員：侯友宜被自己人掀桌

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
不滿板殯經費說不清，國民黨議員周勝考喊清點人數，議會總決算審查最後散會。記者葉德正／攝影
不滿板殯經費說不清，國民黨議員周勝考喊清點人數，議會總決算審查最後散會。記者葉德正／攝影

新北市議會今天審查新北市2025年度決算，國民黨籍議員周勝考質疑民政局部分經費支用，當場要求清點議場人數，因出席人數不足而散會，決算審查被迫中斷。新北市議會民進黨團副召李倩萍表示，若對民政局決算有疑義，可以要求市府說明，或將爭議部分保留、延後審查，再繼續處理其他局處決算，國民黨議員卻因單一爭議要求清點人數，最後導致會議流會，已到場的民進黨議員則被剝奪質詢的權力。

李倩萍質疑，周勝考既然質疑民政局預算執行，就應要求侯友宜市府完整說明、把帳目審清楚；沒想到國民黨議員大量缺席，最後更因自己要求清點人數，直接讓決算審查中斷。

李倩萍指出，今天不是在野黨杯葛，而是國民黨議員質疑侯市府後，自己要求清點、自己人卻不在場，等於「自己人掀桌」。表面上質疑市府經費使用，結果卻讓後續審查無法進行，也讓侯市府逃過當日監督。

李倩萍說，既然連國民黨籍議員都對民政局經費使用提出疑義，侯友宜市府就更應把支用項目、原編列科目及相關依據說清楚。國民黨也應向市民交代，為何重要的決算審查期間，黨籍議員竟只剩2人在場。

侯友宜 議員 新北

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