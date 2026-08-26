新北決算審查中斷 綠議員：侯友宜被自己人掀桌

國民黨中常會今討論行管會組織規程修正案。國民黨發言人柳采葳今表示，今天決議，中央7大部門增加黃復興委員會，成為8大部門，原本的組織發展委員會退伍軍人部裁撤，主要是希望國民黨的國軍現役人員還有退除役官兵及眷屬、子女，甚至是泛軍事友好的社團，可以更好蒐集這些軍系民意，強化組織戰力，凝聚這些軍系好朋友。

2026-08-26 16:20