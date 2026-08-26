國民黨增設「黃復興委員會」 柳采葳：凝聚軍系好朋友

國民黨中常會今討論行管會組織規程修正案。國民黨發言人柳采葳今表示，今天決議，中央7大部門增加黃復興委員會，成為8大部門，原本的組織發展委員會退伍軍人部裁撤，主要是希望國民黨的國軍現役人員還有退除役官兵及眷屬、子女，甚至是泛軍事友好的社團，可以更好蒐集這些軍系民意，強化組織戰力，凝聚這些軍系好朋友。

柳采葳說，不只希望在年底，可以有更多不同組織上的好友、盟友一起加入作戰；這些軍系一直以來是非常重要的戰友，所以希望透過這樣的改變，強化、凝聚軍系戰力。

現任彰化縣長王惠美數度未參加國民黨行程，外傳地方可能換將，柳采葳表示，王惠美雖然這幾次行程無法出席，但她認為這完全不會影響團結勝選；黨主席鄭麗文多次在公開場合提到，鄭麗文對彰化放了非常多心力，且跟王惠美也熟識甚至是姐妹，既然是姐妹，姐妹一定會有共識，努力的方向也是一樣的。在彰化的部分一樣會持續努力，雖然起步真的較晚，但相信未來地方一定會團結一致勝選。

國共青年交流在上海登場，國台辦主任宋濤致詞時講出「為祖國統一做出貢獻」，有熟悉兩岸事務官員受訪時，稱該論述是國民黨配合對岸來推進和平統一。柳采葳說，國民黨的兩岸政策非常清楚，堅持中華民國憲法，反對台獨，在九二共識求同存異的基礎推動兩岸交流，目的就是要降低衝突。

柳采葳反問，該篇報導上所謂不具名的官員，難道拒絕交流、切斷對話，才是捍衛台灣嗎？把兩岸推向更高的敵意、軍事風險，才是民進黨所謂的主體性嗎？國民黨追求交流而不是交戰，追求對話而不是對撞，是和平而不是戰爭。民進黨只會貼標籤，抹滅國民黨善意交流，凸顯民進黨在兩岸政策上毫無自己的主張。

前立委李貞秀今宣布參選竹北市長，被問及是否擔心影響藍白合，柳采葳說，竹北是非常年輕的城市，有誰想要為地方服務、為地方做事，都非常尊重，在地方國民黨提名吳旭智，非常優秀，勤奮深耕地方，吳旭智最近也不斷在基層凝聚更多支持的力量，相信在竹北，國民黨一定會盡最大的能力整合基層勝選，藍白合是過程，需要長期花時間整合，藍白合絕對是在野黨最大共識，一定在地方持續努力爭取不同黨派的支持。