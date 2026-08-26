影／鄭麗文呼籲賴總統、卓榮泰放下黨派之見與地域之分 全力救災防災

國民黨主席鄭麗文下午主持國民黨中常會，針對南部豪雨災情，行政院長卓榮泰表示「由於立院刪減預算，這幾天只能用電話跟地方聯繫」，鄭麗文在中常會上批評，卓榮泰嚴重失言，說因為總預算的關係只能打電話關心，賴清德總統還挑起南北地域矛盾，表達北台灣有充沛預算，南台灣預算不足，導致年年淹水，抨擊執政黨「這種話他講得出口，但我們聽不下去」。

鄭麗文表示連日豪雨成災，南台灣一片汪洋，讓人看了非常不忍、在這樣的時刻，賴清德總統與行政院長卓榮泰講讓大家寒心的話，這些都不是還身處淹水困境的災民想聽到的，鄭麗文強調對台灣這種惡質政治文化感到非常遺憾，當災區民眾身處水深火熱、最需要政府有效率、有擔當進行救災時，政府滿腦子想的卻是如何打政治口水戰。