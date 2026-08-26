丁瑀違反國民黨政策遭開除黨籍 蕭敬嚴處分中、再違紀合計停權3年

國民黨中常會今無異議通過考紀案，國民黨不分區立委提名人丁瑀因屢次公開反對黨內兩岸政策、軍購案與遊行，甚至呼籲拒投台北市長蔣萬安，且事證明確、犯後態度不佳，遭決議開除黨籍；國民黨青年部前主任蕭敬嚴則因言行有破壞團結之虞且屬處分期再犯，依規加重處分，停權年限自1年，再加重處分2年，共計3年。

國民黨發言人、台北市議員柳采葳說，今天有討論到這兩項考紀案，中常會無異議、全數通過。

國民黨考紀會主委張雅屏說，開除黨籍的部分，依照國民黨的考紀程序，要先經由地方考紀會處理。丁瑀、蕭敬嚴兩位的特性不同，丁瑀的部分是第一次送考紀，依程序是要先進到台北市紀律會調查跟審議；蕭敬嚴因正在停權中，也就是正在考紀當中，依照國民黨考紀規定，正在處分中的話，會經由中央考紀會辦理，由地方考紀會即是新北市考紀會調查。

張雅屏表示，今天進到中常會討論的是丁瑀考紀案，丁瑀經過地方考紀會審議、調查後，提報開除黨籍處分。處分的理由跟相關的規定，會將相關的理由書、裁定書寄達當事人，當事人有權提申訴，理由主要是違反國民黨政策、決議。

張雅屏說，近年丁瑀公開不斷對外宣傳，反對國民黨的兩岸和平交流的政策，以及對於包含軍購案國民黨立法院黨團的決議，以及反毒油的問題上，包含725的遊行活動，都明確表達反對。另外針對國民黨已徵召提名台北市長蔣萬安，丁瑀也公開呼籲拒投。這些明確違反國民黨相關考紀規定。

張雅屏指出，丁瑀犯後態度非常明確表達歡迎跟興奮，台北市黨部紀律委員會依照這些內容審議，提報的就是開除黨籍，在中央考紀會討論時也是無異議通過。至於是否要本人到場說明，規定上是「得」請本人到現場說明，因相關事證非常明確，也有錄影、錄音、文字，這就尊重台北市黨部沒有邀請丁瑀到場說明。

張雅屏說明，至於蕭敬嚴的部分，今年4月已經過考紀處分，屬於停權一年的狀態。在停權一年的狀況下，經黨代表大會提報考紀案，這就經由中央考紀會審議。審議過程中，相關調查資料有請新北市考紀會調查整理，國民黨代表大會提案人也有提供資料，昨天有邀請蕭到考紀會做10分鐘陳述。在場委員經過討論後，認定蕭在今年4月後的相關言行內容確實有違反國民黨考紀規範，有破壞團結之虞。

張雅屏表示，由於蕭敬嚴相關的情節跟其4月前被考紀處分的內容來比較的話，較沒有那麼的強烈，對於國民黨的主義、政策、政綱以及相關決議沒有明確反對，所以在委員的討論下，予以停權處分。

張雅屏說，停權的刑度、安排，因為是考紀當中再犯，所以依照國民黨考紀處分規程第十條，加重處分。原來是一年，再加重處分兩年，總共三年。至於其他考紀案，就不多做說明。

國民黨也表示，針對丁瑀近期在媒體上公開攻擊國民黨和平交流之兩岸政策，公開反對國民黨團嚴審軍購決議，支持罷免本黨一半以上立委，並反對國民黨反毒油決議，公開呼籲民眾不要參加725反毒台凱道群眾集會活動，以及公開號召拒投國民黨黨徵召市長參選同志，其理念與國民黨完全相左，違反黨政策、決議情節重大，經民國115年7月25日國民黨全代會106位代表共同連署提案，嗣經同年8月10日台北市紀律委員會第21屆第5次會議審議，再經同年8月25日中央考紀會第28屆第4次委員會議決議予以開除黨籍處分，提請8月26日中央常會通過後確定。