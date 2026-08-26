駐斯洛伐克代表出席向自由致敬音樂會 攜歐洲盟友倡民主價值

駐斯洛伐克代表李南陽近日應邀出席在斯洛伐克德文城堡（DevinCastle）舉辦之「向自由致敬」（2026 Tribute toFreedom）音樂會，與其他外交使節向自由民主價值致敬，展現台灣與歐洲民主夥伴共享自由民主與緊密交流關係。

「向自由致敬」音樂會為斯洛伐克紀念1968年前蘇聯與華沙公約組織入侵捷克斯洛伐克的重要年度活動，吸引數千名斯洛伐克民眾與國際貴賓參與。斯洛伐克前外長丹默斯（Pavel Demeš）也於現場迎接李南陽，展現對台灣的友好與重視。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，李南陽致詞以「自由並非免費」為核心，指出台灣與斯洛伐克均曾歷經威權統治，對民主自由的珍貴有深刻共同記憶。

李南陽向現場民眾及國際貴賓介紹台灣堅守民主自由價值所取得的成就，強調台灣是全球民主鏈的重要一環，將持續與理念相近國家攜手守護民主及自由。

李南陽指出，威權國家政權對區域安全及全球民主秩序構成脅迫，呼籲理念相近國家持續團結，抵抗威權擴張，共同為下一代守護得來不易的自由民主價值。

李南陽與外交使節共同發表民主自由理念演說，彰顯台灣與歐洲主流民主國家共享價值及緊密夥伴關係，更向斯洛伐克政要、民眾及國際社會傳達台灣民主發展經驗與堅定守護自由民主的立場，提升台灣在斯洛伐克的能見度，深化台灣和斯洛伐克、歐盟交流。

「向自由致敬」音樂會已舉辦17年，本年度由布拉提斯拉瓦省、布拉提斯拉瓦市政府、歐盟駐斯代表處、英國駐斯大使館及駐斯洛伐克代表處等單位共同贊助。