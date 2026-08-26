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無人機特別條例持續協商…賴總統再喊話：強化台灣防衛韌性 支持政院版

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院在今天下午將再次進行「國防自主無人載具採購特別條例」草案朝野協商，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會再次呼籲，立法院朝野黨團應支持行政院版本。聯合報系資料照
立法院在今天下午將再次進行「國防自主無人載具採購特別條例」草案朝野協商，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會再次呼籲，立法院朝野黨團應支持行政院版本。聯合報系資料照

立法院在今天下午將再次進行「國防自主無人載具採購特別條例」草案朝野協商，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會再次呼籲，立法院朝野黨團，應以強化台灣整體防衛韌性、提升國家安全為共同目標，支持行政院提出的「國防自主無人載具採購特別條例」。

賴總統指出，行政院提出無人載具特別條例，是為了加速台灣整體防衛戰力提升、厚植國防自主量能，同時推動無人機、無人艇等無人載具的研發、生產及採購。尤其是面對現代戰爭型態演進，以及無人載具技術發展日新月異，無人載具戰力已經成為國軍建構不對稱戰力的關鍵環節。

賴總統說，特別透過特別預算的方式編列經費，才能真正回應國軍建軍備戰的高度需求與時效性，加速相關裝備建置，並同步帶動國內產業發展。

賴總統表示，以目前在野黨團所提出的相關條例版本，不僅完全排除國軍所需的三大軍事無人載具採購，更將預算主管機關改為經濟部，而非國防部，明顯忽視國軍建軍備戰的專業評估與實際需求，更罔顧台灣強化防衛戰力的急迫性。

賴總統指出，更重要的是，如果立法院在野黨團仍執意通過以年度預算編列為主張的條例版本，受限於年度預算額度，不僅可能排擠教育、社會福利等其他重要公共支出，也無法為國內無人載具產業提供穩定、延續且可預期的政策支持。

賴總統說，如此一來，不僅無法有效建立國防自主量能，也可能讓台灣本土產業失去與國際非紅供應鏈持續接軌的重要契機；應該要加速國軍不對稱戰力建構，也要透過國防需求帶動產業發展，讓台灣具備自主生產、持續研發及穩定供應的能力，這不僅是國防建軍的問題，更是台灣展現自我防衛決心的重要一步，希望朝野各黨都應為守護國家安全一起努力。

特別條例 無人機 政院版

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