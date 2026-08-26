快訊

學不會尊重？婦產科醫劉偉民曝病患性經驗隱私 網轟：把看診變英雄表演

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

陳幸妤也在用！通訊軟體Discord是什麼？如何註冊、優缺點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

南台灣水災 賴總統：從優、從速、從簡辦理相關救助

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統昨天南下高雄勘災。聯合報系資料照
賴清德總統昨天南下高雄勘災。聯合報系資料照

日前受到熱帶性低氣壓及西南風的影響，台灣南部及東部各地連日出現短延時強降雨及豪大雨，造成部分地區積淹水，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，政府會以「從優、從速、從簡」原則，辦理相關救助措施，並主動提供協助。

賴總統指出，他和行政院卓榮泰院長昨天分別去台南市、高雄市、屏東縣及台東縣進行勘災，對於嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等五縣市的農損情形，農業部已公告農產業全品項辦理天然災害現金救助及低利貸款。

賴總統說，關於淹水救助部分，淹水達30至50公分，且家電損失者，可申請每戶1萬元慰助金，淹水50公分以上者，每戶2萬元慰助金，若有家電損失，另給予1萬元家電損失補助。

賴總統表示，他也要請所有黨公職與地方服務團隊，協助政府災害救助申請資訊的宣傳，讓受災民眾能夠儘速獲得協助、恢復正常生活，也讓受災農友損失能夠減輕。

賴總統提醒，根據中央氣象署最新預報，沙德爾颱風正逐漸減弱，且路徑持續偏北，對台灣的直接影響已大幅降低，但大家仍要注意外圍環流所帶來的降雨情形。

賴總統說，行政院已經責成相關部會做好各項整備工作，也與各地方政府保持密切聯繫，持續掌握颱風動態變化，將外圍環流可能帶來的降雨影響降到最低，也請所有黨公職與公職參選人，隨時注意最新氣象動態，配合政府應變措施的宣導；各項競選行程及活動，也應該要配合地方政府公告及實際天候狀況，適時調整或延期辦理，以人員安全為重。

賴總統 淹水 卓榮泰

延伸閱讀

屏東勘災 卓榮泰：農損全品項免現勘、淹水逾50公分每戶最高3萬元

高雄雨災救助加碼！淹水未達50公分也發1萬 泡水車最高2萬

賴卓南下勘災 賴總統：罵中南部治水錢不公平

賴總統視察高雄永安治水成效 強調政府已提高農損補貼

相關新聞

闖國民黨中央黨部反嗆開除「假」主席鄭麗文 丁瑀：兩蔣託夢請我來

國民黨不分區立委提名人丁瑀曾多次公開批評黨內政策與黨主席鄭麗文，被上百名黨代表提案要求開除黨籍。國民黨考紀會昨日決議丁瑀開除黨籍。丁瑀今前往國民黨中央黨部，稱要開除假國民黨主席鄭麗文，但遭保全擋下，被問是誰邀請，丁說，「孫中山、兩蔣託夢給我，請我進來。」

南台灣水災 賴總統：從優、從速、從簡辦理相關救助

日前受到熱帶性低氣壓及西南風的影響，台灣南部及東部各地連日出現短延時強降雨及豪大雨，造成部分地區積淹水，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，政府會以「從優、從速、從簡」原則，辦理相關救助措施，並主動提供協助。

南台水患喊同島一命 鄭麗文轟賴總統、卓榮泰：滿腦政治口水

南台灣連日豪雨成災，國民黨主席鄭麗文今在中常會上表示，對於賴清德總統與行政院長卓榮泰在災民飽受水患之苦時，仍滿嘴政治口水、推諉甩鍋，甚至挑起南北地域矛盾，台灣「同島一命」，救災不應該分顏色與黨派，呼籲執政黨暫時放下黨派之見與地域之分，徹底體檢過去的治水預算，全力投入救災與防災。

電話勘災到欣然接受 卓揆狂酸政治秀 打臉綠委成苦瓜農

才說預算被砍只能電話勘災，行政院長卓榮泰昨天被形容像「空腹奔跑的馬」南下勘災，第一站到屏東南州了解苦瓜災損，卓開口大酸在野黨，稱聽到很多在野立委說這個可以用、那個可以用，包括二備金可以用，如果這樣的話，他就欣然接受。苦瓜棚下頓時既苦又酸，卓不是第一天當院長，也知道勘災錢一毛錢未刪，卻偏偏找了個最蹩腳的下台階。

影／黃國昌批中央拖延中捷700天 轟別把台中人當二等公民

台灣民眾黨今天舉行行動中央委員會，黨主席黃國昌率同黨民代及公職參選人共同出席。黃國昌表示，自2023年3月展開請益之旅首站拜訪台中市長盧秀燕以來，民眾黨始終堅持「台中的事就是民眾黨的事」。他強調，當前台中在經費撥付與捷運建設上，均因中央政府的錯誤政策與拖延受到深遠負面影響。

民眾黨中央委員會前進台中 黃國昌：中央錯誤作為影響台中發展

台灣民眾黨今天在台中舉行中央委員會，黨主席黃國昌強調，台中的事就是民眾黨的事，中央政府錯誤的作為，對台中發展有深遠的負面影響，希望藉由今天的會議向中央喊話，與其做夢把行政院、立法院遷到台中，不如趕快把該給的經費、該核定的建設到位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。