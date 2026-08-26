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南台水患喊同島一命 鄭麗文轟賴總統、卓榮泰：滿腦政治口水

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
南台灣連日豪雨成災，國民黨主席鄭麗文今在中常會上表示，對於賴清德總統與行政院長卓榮泰在災民飽受水患之苦時，仍滿嘴政治口水、推諉甩鍋，甚至挑起南北地域矛盾，台灣「同島一命」，救災不應該分顏色與黨派。記者屈彥辰／攝影
南台灣連日豪雨成災，國民黨主席鄭麗文今在中常會上表示，對於賴清德總統與行政院長卓榮泰在災民飽受水患之苦時，仍滿嘴政治口水、推諉甩鍋，甚至挑起南北地域矛盾，台灣「同島一命」，救災不應該分顏色與黨派。記者屈彥辰／攝影

南台灣連日豪雨成災，國民黨主席鄭麗文今在中常會上表示，對於賴清德總統與行政院長卓榮泰在災民飽受水患之苦時，仍滿嘴政治口水、推諉甩鍋，甚至挑起南北地域矛盾，台灣「同島一命」，救災不應該分顏色與黨派，呼籲執政黨暫時放下黨派之見與地域之分，徹底體檢過去的治水預算，全力投入救災與防災。

鄭麗文表示，當災民最需要政府展現擔當與效率投入救災的此時，很遺憾看到台灣惡質的政治文化再次上演，中央政府滿腦子政治口水，卓榮泰竟稱「因為總預算關係只能打電話關心」，嚴重失言，簡直是在侮辱全台灣人民的智商。更令人無法接受的是，賴清德總統甚至挑起南北地域矛盾，聲稱北台灣預算充沛、南台灣預算不足導致年年淹水，「他講得出口，我們聽不下去。」

鄭麗文說，南台灣由民進黨執政長達30年，中央執政也近20年，為什麼年年編治水預算，卻年年大淹水？難道不應該檢討是政策錯誤、還是人謀不臧？還是錢花錯地方或是根本沒到位？台灣面積不大，有需要這樣分彼此嗎？透過製造莫須有的南北矛盾、地域矛盾、內部矛盾，企圖轉移焦點，這些都是不必要的，相信災民們不想看到政府是這樣的態度。

鄭麗文指出，台灣不論面對水災或地震都是「同島一命」。過去花蓮發生堰塞湖災情時，全台民眾不分彼此自動自發前往協助；所有的地方政府在救災防災、在救難與伸出援手這一塊，從來就不該分藍綠、分顏色或分黨派。她期許所有國民黨從政黨員同志嚴守崗位，為救災防災全力以赴，面對風災雨災時要團結一致，共同為人民的生命財產安全盡一份心力。

鄭麗文呼籲賴清德、卓榮泰，放下黨派之見與地域之分，全力救災防災。她強調，過去花了這麼多錢，有沒有效果自然應該檢討，「你自己不檢討，你就等著被檢討」，這就是民主政治不斷進步的原因。南台灣這麼多的建設與預算，卻年年發生嚴重災情，需要徹底的體檢，讓同胞不再因為風雨失去家園，希望大家在此刻暫時放下政治，為台灣同胞祈福與努力，平安度過這個夏天。

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