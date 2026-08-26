闖國民黨中央黨部反嗆開除「假」主席鄭麗文 丁瑀：兩蔣託夢請我來

國民黨不分區立委提名人丁瑀曾多次公開批評黨內政策與黨主席鄭麗文，被上百名黨代表提案要求開除黨籍。國民黨考紀會昨日決議丁瑀開除黨籍。丁瑀今前往國民黨中央黨部，稱要開除假國民黨主席鄭麗文，但遭保全擋下，被問是誰邀請，丁說，「孫中山、兩蔣託夢給我，請我進來。」

國民黨青年部前主任蕭敬嚴、丁瑀等曾多次公開批評黨內政策與鄭麗文，國民黨725全代會上，上百位黨代表表達不滿，提案要求將兩人移送考紀會，建議開除黨籍，案件上周進入考紀會審議，考紀會昨日決議，蕭敬嚴合併前次停權1年處分，共計停權3年。丁瑀則是開除黨籍。

丁瑀今前往國民黨中央黨部，稱要開除鄭麗文黨籍，與保全發生推擠之外，多次以抗議行為表達政治訴求而聞名的田山盛國也在場高聲批評丁瑀，叫丁瑀參加「中國民進黨」等。另有路人駕車經過，眼見丁瑀被擋在中央黨部門口，大喊「丁瑀加油」。

丁瑀在媒體面前拿出紅筆，表示要送給鄭麗文，因為鄭麗文把國民黨的外觀漆成「共匪紅」，更把自己的前程都完全染紅，是零分、不及格的國民黨主席。他點名國民黨立委翁曉玲亂刪預算，國民黨立委徐巧芯、葉元之、羅智強等只會霸凌，抹殺一個國民黨青年想在新北市汐止幫大家服務這的初心，完全失格。他再批台北市長蔣萬安市政表現不佳，例如淹水、鼠患等。

丁瑀又說，昨日是他的媽媽生日，很多朋友聯繫表示恭喜，脫離假國民黨。面對謾罵、嘲笑，他會繼續努力，台灣一定要團結，藍綠鬥則台灣不會好；藍綠「合」則台灣才會好。他再來感謝國民黨前主席朱立倫、前副主席連勝文、前秘書長黃健庭等，有些人這陣子也跟他切割，把他踢出群組，但沒關係，「你們用你們的方式來捍衛心中的中華民國」，他則用正統國民黨的方式來守護民主自由。

針對開除黨籍處分，丁瑀表示不會提出申訴，台北市黨部到中央黨部都沒有來徵詢意見。他也說，他不會加入任何政黨，他永遠是國民黨，他會承續爺爺、父親反共的精神跟決心，跟假國民黨戰到底。

丁瑀在結束公開說話後，又想進入中央黨部，遭保全擋下，保全問是哪個單位或誰邀請丁瑀，丁瑀直接對保全說，「孫中山、兩蔣託夢給我，請我進來。」但幾經折衝，丁瑀仍未進入成功。