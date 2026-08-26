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影／黃國昌批中央拖延中捷700天 轟別把台中人當二等公民

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌（右四）為6位在地議員參選人加油打氣，期許未來組成最強監督團隊，將市民心聲帶入市府與議會，全力捍衛地方權益。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席黃國昌（右四）為6位在地議員參選人加油打氣，期許未來組成最強監督團隊，將市民心聲帶入市府與議會，全力捍衛地方權益。記者黃仲裕／攝影

台灣民眾黨今天舉行行動中央委員會，黨主席黃國昌率同黨民代及公職參選人共同出席。黃國昌表示，自2023年3月展開請益之旅首站拜訪台中市長盧秀燕以來，民眾黨始終堅持「台中的事就是民眾黨的事」。他強調，當前台中在經費撥付與捷運建設上，均因中央政府的錯誤政策與拖延受到深遠負面影響。

針對捷運建設，黃國昌痛批，高雄捷運審查僅需40多天即獲核定，台中卻被拖延了700多天，甚至到了近期才突襲式核定，讓綠營立委邀功。他呼籲中央政府「別再做夢想把行政院、立法院搬到台中」，應務實將應給台中的建設經費儘速撥付到位，切勿將台中人視為二等公民。

會中黃國昌也同步為6位在地議員參選人加油打氣，期許未來組成最強監督團隊，將市民心聲帶入市府與議會，全力捍衛地方權益。

台灣民眾黨今天在台中舉行中央委員會，黨主席黃國昌率同黨民代及公職參選人共同出席，表示民眾黨始終堅持「台中的事就是民眾黨的事」。記者黃仲裕／攝影
台灣民眾黨今天在台中舉行中央委員會，黨主席黃國昌率同黨民代及公職參選人共同出席，表示民眾黨始終堅持「台中的事就是民眾黨的事」。記者黃仲裕／攝影

台中 黃國昌 中捷

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