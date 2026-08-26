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民眾黨中央委員會前進台中 黃國昌：中央錯誤作為影響台中發展

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
立法院副院長江啟臣的妻子劉姿伶（左）到場致意，感謝黃國昌（右）去年大罷免期間對江的支持。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣的妻子劉姿伶（左）到場致意，感謝黃國昌（右）去年大罷免期間對江的支持。記者黃仲裕／攝影

台灣民眾黨今天在台中舉行中央委員會，黨主席黃國昌強調，台中的事就是民眾黨的事，中央政府錯誤的作為，對台中發展有深遠的負面影響，希望藉由今天的會議向中央喊話，與其做夢把行政院、立法院遷到台中，不如趕快把該給的經費、該核定的建設到位。

民眾黨今天中午在立院黨團總召陳清龍的豐原服務處舉行行動中常會，黃國昌、秘書長周榆修、前立委蔡壁如、6名議員參選人出席，立法院副院長江啟臣的妻子劉姿伶也到場致意，感謝黃在去年大罷免期間的支持，也祝賀民眾黨議員參選人都能當選。

會中陳清龍報告財政收支劃分法狀況，議員江和樹報告台中捷運進度。陳表示，明年度台中市人均統籌分配稅款2.87萬元是全台倒數第二，中央還把計畫型補助款從390億元大幅刪減到182億元；江指出，中捷現況是「工程向前跑、中央補助跟不上」，同樣是捷運，台中高雄命運大不同。

黃國昌表示，財劃法與中捷建設看似2件事情，核心關鍵相同：中央政府有沒有真的把地方政府當成治理的共同夥伴？還是把預算跟補助款當成政治操作工具？立院修財劃法，就是想避免中央政府看黨派分配地方經費，同樣的，針對捷運議題，也要問中央是不是故意延宕台中建設。

黃國昌強調，賴清德總統與其把行政院和立法院搬到台中，「做這種企圖欺騙選票的夢」，不如好好地把台中建設該到位的經費撥出來、該核定的捷運不要延宕，做到這2件事情，才稱得上是均衡台灣。

黃國昌說，2025年3月第一次請益之旅來到台中，跟市長盧秀燕說「台中的事，就是民眾黨的事」，民眾黨在乎的不只是2026年的選舉，而是10年、20年後的台中是怎麼樣的面貌；這次提出6名優秀的議員參選人，有完整的團隊為市民發聲，監督、協助市府，帶來更好的建設。

江和樹報告時提到，台中捷運要好、要有台中的總統，最好要「盧昌配」。黃國昌表示，江的發言「語不驚人死不休」，智慧當中充滿幽默，不過今天重要的是2件事情，第一是該給台中的經費趕快撥下來，第二是中捷橘線可行性研究不要等年底選舉了、拖了700多天才核定。

媒體也詢問，未來江啟臣若當選台中市長，民眾黨會不會針對立委補選有所布局？黃國昌回答，現在說這些太早，陳清龍擔任不分區立委，地方服務也沒有斷過，還擴大服務範圍，成立山城服務處，服務處正是江啟臣後援會所在。

黃國昌強調，民眾黨現在該做的事情，是在立院扮演好在野黨的角色，在台中市扮演好協助盧秀燕推動市政的角色；對於黨本身，最重要的是把台中市6名優秀的議員參選人統統送進台中市議會。

台灣民眾黨今天到台中舉行行動中央委員會，黨主席黃國昌（左五）表示，中央政府錯誤的作為，對台中發展有深遠的負面影響。記者黃仲裕／攝影
台灣民眾黨今天到台中舉行行動中央委員會，黨主席黃國昌（左五）表示，中央政府錯誤的作為，對台中發展有深遠的負面影響。記者黃仲裕／攝影

黃國昌 台中 民眾黨

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