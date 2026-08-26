賴士葆稱公投開票到半夜也別卡民權 游盈隆：不是製造麻煩嗎？

國民黨立委賴士葆針對「一票多案」修法，表示「開到半夜就開到半夜啊」，不能用技術問題來卡直接民權。中選會主委游盈隆回應，賴士葆的認知與中選會有很大落差，把事情看得太簡單，好像「一票多案」是萬靈丹。游還說，「當公投案只有一個、兩個或三個，去談一票多案，不是在製造麻煩？」

游盈隆今開「向人民報告」記者會，表示中選會思考制度不能只看今年可能有幾個公投案，公投可能是一案、兩案、三案，也可能是四、五案，甚至七、八案、十案，2018年就曾出現十個公投案。

游盈隆指出，若仔細檢視「一票多案」的構想，當公投只有一案、兩案甚至三案時，其實沒有太大實質幫助；這項制度是在公投「多案」時，才可能產生較顯著的防延遲效果。

「當公投案只有一個、兩個或三個的時候，你再去談一票多案，這不是在製造麻煩嗎？」游盈隆強調，這完全不是技術性問題，中選會真正擔心的是，一票多案一旦成為制度，會對台灣民主及選務工作帶來多大衝擊，「不是說現在立法院只推了三案，所以你們怎麼還會有意見，這種想法完全是不對的。」

游盈隆先前曾評估，依2022年九合一選舉併修憲公投經驗，當時最後至晚間11時40分才開完票；若今年有兩案公投，預估將跨越午夜，三案可能開至凌晨1、2時。

若改採一票多案，游盈隆坦言，不知道最終會造成什麼結果，但相信時間「不會比較短」，還可能引發其他意想不到的問題。

至於開票順序，游盈隆表示，長期以來都是先開選舉票、再開公投票，「這一個是毫無疑問的，也絕對不會改變。」

游盈隆還說，中選會預計8月28日下午2時30分召開委員會，其中將審議立法院送交的三個公投案，會後將召開記者會公布結果。