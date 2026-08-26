游盈隆稱公投一票多案餿主意 陳智菡批傲慢：對選民或中選會沒信心？

針對在野黨提案修正公民投票法，明定所有公投案印在同一張選票，中選會主委游盈隆今天批評「好意變餿主意」。民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，立法院提案整併公投選票給中選會參考，然而游盈隆的發言盡顯專業傲慢，全是不願改革的本能反抗。

陳智菡稍早在臉書發文指出，游盈隆今天舉行記者會把話說得很重，聲稱把多張公投票整合成一張的修法「好意變餿主意」，還說一票印多張、一票多案解決什麼問題「用膝蓋想都知道」，同時更批評立法院「把複雜的問題簡單化」，這樣的制度設計會造成「災難」。

陳智菡表示，既然游盈隆要「不客氣地講」，民眾黨團也要「不客氣地問」，中選會到底是負責解決問題，還是解決提出問題的人？

陳智菡說，對於民進黨政府違法濫紀的不滿，人民深刻展現在強力要求司法改革、醫療改革、選務改革及交通改革等議題，然而游盈隆一再恐嚇公投案太多會重演「2018年悲劇」。為了尊重游盈隆所謂的循序漸進，立法院想盡辦法減少公投數量，就連民眾黨團提出許多人引頸期盼的「安樂死公投」都被犧牲，現在總共只剩下3案。

陳智菡表示，立法院提出整併公投選票的修法，希望給中選會作為參考與討論，結果游盈隆竟然跳出來炮轟「不能改，選務是專業」，相關發言盡顯專業傲慢，全是不願改革的本能反抗，中選會的職掌到底是提升選務？還是用制度和技術卡住公民自決的權利？

陳智菡說，游盈隆聲稱「倉促立法卻沒有想到選民能否適應」，又是再次展現何謂專業傲慢，為什麼總是選民在適應中選會？游盈隆憑什麼覺得選民一定不適應？改革本來就必須伴隨制度調整，「那不叫器官移植，那叫系統革新才對」，游盈隆到底是對選民沒有信心，還是對中選會沒有信心，現在用膝蓋想就知道了。