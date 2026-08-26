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公投一票多案最快周五闖關 游盈隆批：好意恐變餿主意、選務恐成災難

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會主委游盈隆說明，中選會對公投案多案合併1張公投票印製選務窒礙之處。記者邱德祥／攝影
中選會主委游盈隆說明，中選會對公投案多案合併1張公投票印製選務窒礙之處。記者邱德祥／攝影

立法院預計周五三讀藍白提「公投法」第21條修正案，推動一票多案。中選會主委游盈隆今強烈反對，呼籲暫緩推行，直言「一票多案」看似只是選票形式改變，實際涉及整套選務制度轉換，若只修改單一條文，卻未同步調整相關法規、設備及作業流程，恐讓30萬名選務工作人員無所適從，好意都變成餿主意。

游盈隆表示，民眾黨團2024年10月提出公投案超過一定案數時，應印製於同一張選票；今年6月國民黨立委賴士葆及國民黨團也提出類似版本。立院內政委員會7月16日邀中選會報告、答詢，隔天即逕送二讀，未經委員會討論。

游盈隆說，他也從8月4日起率中選會同仁陸續拜會民眾黨、民進黨及國民黨團，表達「一票多案」弊大於利、不可倉促實施的立場。他表示，「一票多案所宣稱的或想像的好處都是空的，帶來的壞處都是實的。」

游盈隆指出，美國雖實施類似制度多年，但背後是一整套選務系統，包括選票設計、光學掃描、電子計票、人工複查及人員訓練等，不能只取「一票多案」，直接植入台灣現行紙本選票、人工唱票及計票制度。

他說，今年九合一地方選舉有1萬8244個投票所、8906個選區及8906種選票，在如此複雜的制度下，「選票變少，不等於選項變少；領票時間縮短，也不等於投票與計票時間必然縮短」。

游盈隆並列出修法後可能面臨的問題，包括只修公投法第21條，可能與其他法規脫節；一票多案恐形成強迫領票，影響選民選擇權；選民閱讀及圈票時間不會因此縮短；人工唱、計票錯誤風險增加；選票無法如單一票券清楚分類，也可能影響監票透明度。

至於開票時間，游盈隆以2022年九合一選舉併修憲公投為例，當時最後至晚間11時40分才開完票；若今年有兩案公投，預估將跨越午夜，三案可能到凌晨1、2時。他表示，若改採一票多案，「時間上不會比較短」，還可能產生其他意想不到的問題。

若修法最終三讀，是否盼行政院提出不副署？游盈隆說，「沒有這些想法」，現階段只是希望立法院立法前審慎考量，不要訂出無法執行的法律。

游盈隆也表示，拜會三黨團時，民進黨團不贊成修法；藍白黨團均有自身想法，不會因一次拜訪立即改變，但相信仍會審慎思考是否強行通過。

游盈隆強調，他反對的是，把複雜的制度問題，過度簡化地想像成「只要把十張票變成一張票，所有問題就迎刃而解」的思維。

游盈隆 公投 中選會 立委

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