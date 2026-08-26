賴總統稱別遇淹水就責備中南部治水錢花哪去 國民黨團批雙標

南台灣豪雨成災，賴清德總統昨表示，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這樣不公平。國民黨立院黨團今舉行記者會指出，賴總統雙重標準，北部淹水，就叫市長負責；南部淹水，就說是極端氣候。南高屏三地的治水經費，約為北北基桃總和的4倍，難道立法院只能負責舉手給錢，不能負責開口監督？

國民黨團書記長林沛祥表示，賴總統擔任台南市長時曾自豪表示，台南治水可以「三年解決三十年的淹水問題」，如今短短三天，就讓許多地方面臨嚴重積淹水。日前北部發生淹水，民進黨鋪天蓋地檢討地方政府；現在換南部淹水，卻要求大家「溫柔一點」，請問民進黨，難道淹水也要分藍綠？

林沛祥說，根據相關治水預算統計，2006年至2026年，中央投入台南、高雄、屏東三縣市的治水特別預算，累計約965.74億元，占全國治水特別預算超過三分之一；北北基桃合計約242億元。國民黨不反對南部爭取治水經費，但錢花了成果在哪？

林沛祥指出，更荒謬的是，行政院長卓榮泰日前表示，立法院刪減行政院的施政推展聯絡費，因此無法到地方勘災。可卓榮泰前一天才到台中參加公開行程，且隔天就南下勘災，只用一天的時間，就證明自己的說法站不住腳。

國民黨團首席副書記長許宇甄說，南部鄉親要的，不是民進黨的解釋與辯解，而是下一場大雨來的時候，不必再提心吊膽。民進黨在南部執政這麼多年，治水經費投入如此龐大，如果最後還是年年淹、次次怪天氣，出了問題再怪預算、怪在野黨，這就不再只是單純的天災，而是治理出了問題。既然民進黨做不好，就讓國民黨來做。

國民黨立委羅智強表示，高雄市前市長陳菊曾說過，「治水責任八成在中央」；行政院前院長蘇貞昌也曾講過，「有做事，不淹水；不做事，才淹水」。這些話，今天的賴總統有沒有聽進去？以前是國民黨執政，淹水就是中央政府的責任；現在民進黨執政，淹水就全部變成極端氣候？這種雙重標準，人民看得非常清楚。