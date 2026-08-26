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公投恐一票多案 游盈隆：必將是災難

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中選會主委游盈隆。中央社
中選會主委游盈隆。中央社

「呼籲立法院懸崖勒馬，不要通過一票多案的修法！」中選會主委游盈隆26日針對立法院28日恐通過《公投法》一票多案再次呼籲暫緩立法。他強調，一票多案的好處是空的，不應該倉促修法，制度移植若沒經過審慎評估的話，「完全就是災難」。

增加監督開票難度

「2018年公投不是因為領票而耽誤，而是選民投票時還是要思考！」游盈隆表示，主張一票多案的國民黨立委賴士葆說美國也是「一票多案」，但美國是長期的制度、儀器等配套，我國卻是選舉前不到1百天就要更改制度，難以比照援引，且選務作業多項法規須配合修正，無法有效減少投票人圈蓋公投票使用時間，易致無效票大幅增加。

另外，開票作業執行逾越基層選務人員作業處理極限，且多案公投案合併1張公投票印製如何輔助視障選舉人投票尚需審慎研議，然後無法依案別逐張唱票開票，增加民眾監督開票難度，以及投票人無法依其意願領取部分公投票，會否引發拒領公投票效應，還會有有效票與無效票認定、複算票數及包封問題。

不會請卓揆不副署

「徒善不足以為政，徒法不能以自行！」游盈隆強調，制定公共政策若只有善意並沒有用，需要經過深思熟慮才能推動立法院。他多次強調這樣的修法是「災難」且「用膝蓋想也知道」，並強調台灣選民已經很熟悉現有投票，且台灣九合一選舉是全世界最複雜的選舉，推動立法真的要審慎思考。

有媒體提問，若周五藍白還是通過《公投法》，是否考慮請行政院長卓榮泰不副署？游盈隆表示沒有這種想法，但在立法院可能推動修法之前，還是很坦率地提出意見，希望不要執行難以執行的法律，恐讓30萬選務工作人員無所適從，且對選民來說也是困擾。

批賴士葆想得太簡單

賴士葆稍早受訪時認為，立法院已經將公投縮減成3案，中選會意見太多，且若開票到半夜就開到半夜，不該以程序為由讓直接民權卡關，游盈隆回應，賴委員的認知與他們有很大落差，把事情看得太簡單，光是2022年九合一選舉加一個修憲公投就開到晚上11點40分，更不用說一票多案可能衍伸很多意想不到的問題。

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