影／中選會反對「一票多案」 游盈隆：倉促上路恐成選務災難

中選會今天針對「多案公投案合併1張公投票印製」舉行記者會，主委游盈隆表示，立法院朝野近期研議修正「公民投票法」，若後天通過第21條修法，未來可能採「一票多案」方式辦理公投。中選會強烈反對，呼籲立法院暫緩修法。

游盈隆表示，中選會已多次向立法院朝野黨團說明，多案公投合併1張公投票涉及大量選務調整，並非單純修改法律就能立即上路。他直言，「一票多案，弊大於利，萬萬不可」，若倉促實施，恐成為選務災難。

游盈隆指出，中選會經過研究後認為，「一票多案」所宣稱的好處有限，但可能衍生的問題卻是實際存在，包括現行投開票制度及相關法規都必須調整，未必能有效縮短民眾圈蓋公投票時間，反而可能增加無效票。

此外，多案合併後也會增加開票難度，無法依公投案別逐張唱票，可能提高民眾監督開票的困難；視障選舉人的投票方式、部分領取公投票的意願，以及有效票、無效票認定等問題，也都需要重新研議。

中選會表示，若實施「一票多案」，基層選務人員的開票及後續複算、包封作業也將更加複雜，且地方選舉委員會普遍表達擔憂。加上今年11月28日九合一地方選舉倒數不到100天，選務準備期明顯不足，倉促修法恐增加選務違失風險。

游盈隆強調，中選會並非反對公投制度改革，但涉及選務制度的重大變革，必須充分評估、準備，不能在選舉前夕倉促上路。他喊話立法院「懸崖勒馬」，暫緩相關修法，避免因準備不足影響年底選舉及公投的公平、順利進行。