總統府中秋禮盒取消 侯友宜：新北庇護工場幾乎訂滿、持續優先採購

總統府原規畫向全國37家庇護工場及身障團體採購約1.5萬份中秋禮盒，但總統府表示，因國務機要費遭刪減、凍結，相關採購無法依原計畫執行。新北市長侯友宜今被問及是否將主動協助受影響庇護工場時指出，目前新北市庇護工場並未受到影響，中秋節期間產品幾乎都已被訂滿，市府今年仍會延續往年作法，優先採購庇護工場產品。

侯友宜表示，市府勞工局近期已掌握中秋節期間庇護工場產品銷售情形，目前新北庇護工場未受到這波訂單取消影響，產品銷售狀況良好，「中秋節期間幾乎都被訂滿了」。

侯友宜指出，新北多年來每逢年節，各局處都會全力支持庇護工場產品，透過採購方式給予實質協助。他也感謝庇護工場工作人員持續用心改善產品內容與品質，不斷調整、升級，因此獲得更多消費者認同。

侯友宜說，新北每年辦理聯合購節時，都會將庇護工場商品列為優先採購對象，今年同樣會維持既有作法，以實際消費支持庇護工場。