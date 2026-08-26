快訊

李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

影／中選會反對「一票多案」 游盈隆：倉促上路恐成選務災難

影／新店捷運總站前公車左轉釀禍 行人腦出血昏迷、女乘客胸部挫傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

總統府中秋禮盒取消 侯友宜：新北庇護工場幾乎訂滿、持續優先採購

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，目前新北庇護工場中秋產品幾乎都已被訂滿，市府也將延續往年作法，優先採購庇護工場商品。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，目前新北庇護工場中秋產品幾乎都已被訂滿，市府也將延續往年作法，優先採購庇護工場商品。記者張策／攝影

總統府原規畫向全國37家庇護工場及身障團體採購約1.5萬份中秋禮盒，但總統府表示，因國務機要費遭刪減、凍結，相關採購無法依原計畫執行。新北市長侯友宜今被問及是否將主動協助受影響庇護工場時指出，目前新北市庇護工場並未受到影響，中秋節期間產品幾乎都已被訂滿，市府今年仍會延續往年作法，優先採購庇護工場產品。

侯友宜表示，市府勞工局近期已掌握中秋節期間庇護工場產品銷售情形，目前新北庇護工場未受到這波訂單取消影響，產品銷售狀況良好，「中秋節期間幾乎都被訂滿了」。

侯友宜指出，新北多年來每逢年節，各局處都會全力支持庇護工場產品，透過採購方式給予實質協助。他也感謝庇護工場工作人員持續用心改善產品內容與品質，不斷調整、升級，因此獲得更多消費者認同。

侯友宜說，新北每年辦理聯合購節時，都會將庇護工場商品列為優先採購對象，今年同樣會維持既有作法，以實際消費支持庇護工場。

侯友宜 庇護工場 中秋

延伸閱讀

中市府認購社福團體被取消訂單 綠營議員：一邊砍預算一邊接單

中市弱勢團體中秋禮盒訂單被取消 市府：4局處全數認購

盧秀燕：中市府接單買總統府不買的弱勢團體糕餅 總統府：經費被刪

盧秀燕指總統府棄單弱勢團體 民進黨：抹黑、不實謠言

相關新聞

公投一票多案最快周五闖關 游盈隆批：好意恐變餿主意 選務恐成災難

立法院預計周五三讀藍白提「公投法」第21條修正案，推動一票多案。中選會主委游盈隆今強烈反對，呼籲暫緩推行，直言「一票多案」看似只是選票形式改變，實際涉及整套選務制度轉換，若只修改單一條文，卻未同步調整相關法規、設備及作業流程，恐讓30萬名選務工作人員無所適從，好意都變成餿主意。

賴總統稱別遇淹水就責備中南部治水錢花哪去 國民黨團批雙標

南台灣豪雨成災，賴清德總統昨表示，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這樣不公平。國民黨立院黨團今舉行記者會指出，賴總統雙重標準，北部淹水，就叫市長負責；南部淹水，就說是極端氣候。南高屏三地的治水經費，約為北北基桃總和的4倍，難道立法院只能負責舉手給錢，不能負責開口監督？

影／中選會反對「一票多案」 游盈隆：倉促上路恐成選務災難

中選會今天針對「多案公投案合併1張公投票印製」舉行記者會，主委游盈隆表示，立法院朝野近期研議修正「公民投票法」，若後天通過第21條修法，未來可能採「一票多案」方式辦理公投。中選會強烈反對，呼籲立法院暫緩修法。

賴總統喊大台北治水經費累積多別責備中南部 李彥秀：勘災還只想選舉

南部豪雨成災，賴清德總統、行政院長卓榮泰昨日南下勘災。賴總統說，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這樣不公平、是沒有必要的批評。國民黨立委李彥秀說，民進黨勘災態度與應變不及格，只想著政治攻防與選舉失分，籲中央應以跨縣市格局全面檢驗水利工程，對症下藥解決水患。

旅宿哭窮、飯店狂蓋…政府撒錢救國旅到底救了誰？

毫無意外，國旅補貼又回來了；同樣毫無意外的，市場上隨即再傳出旅宿業者坐地起價。多年來，政府為了「救國旅」一再使出補貼老招，無視國旅市場結構的轉型飄移，面對低迷不振的入境國際旅客量也提不出有效對策，只會玩著「把全民稅金發給國人、再轉手填補給旅宿業」的左手轉右手遊戲，雙輪的驅動最終還是成為原地空轉的虛張聲勢罷了。

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

立法院長韓國瑜今天上午前往台東縣卑南鄉初鹿村，赴日前辭世的前立法院副院長、資政饒穎奇靈堂弔唁，向這位曾任立法院副院長的前輩致意。縣長饒慶鈴及胞妹饒慶鈺也在靈堂現場陪同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。