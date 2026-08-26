林佳龍27日訪問帛琉　出席太平洋島國論壇相關活動

外交部今天表示，部長林佳龍明天將率團訪問帛琉，出席太平洋島國論壇峰會相關活動，並與台灣在太平洋地區的友邦及其他友盟國家代表團進行場邊交流，也將拜會帛琉共和國總統惠恕仁。

外交部透過新聞稿表示，林佳龍將於8月27日至9月3日率團赴友邦帛琉共和國，出席第55屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）峰會相關活動。

包括由PIF秘書處主辦的第30屆「台灣／中華民國與太平洋島國論壇國家對話會議」，以及帛國舉辦的「太平洋繁榮特展」，與太平洋友邦及太平洋地區的理念相近國家與夥伴，共同見證台灣近年在太平洋地區推動數位韌性、再生能源、基礎建設、氣候變遷調適、智慧醫療與社會賦權等領域的合作成果。

外交部說明，林佳龍訪帛期間，將與台灣在太平洋地區的友邦及其他友盟國家代表團進行場邊交流，就深化台灣與太平洋島國夥伴關係，以及共同維護印太地區和平、穩定與繁榮等議題交換意見。另將拜會帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及副總統歐宜樓（Raynold B. Oilouch），並參訪帛琉國家醫院與台帛共同推動的「榮邦計畫」相關項目，瞭解計畫執行情形及未來合作方向。

外交部表示，為展現「總合外交」精神，這次代表團也邀集亞洲台灣商會聯合總會、磐石會代表，以及台灣能源、科技、食品、營造及有機農業等產業代表，共同參與榮邦特展及相關交流活動。透過政府與民間攜手，結合台灣在數位科技、智慧醫療、能源轉型及永續發展等領域的優勢，進一步促成技術交流、產業合作與投資機會。

外交部提到，為落實總統賴清德「經濟日不落國」施政理念，政府以五大信賴產業為核心，積極推動榮邦計畫及八大旗艦計畫；此一政策方向與帛琉及PIF重視的永續發展、韌性建構及區域合作等目標高度契合。台灣將持續運用自身國家發展及轉型經驗，透過互惠互利的夥伴關係創造實質成果，讓友邦及合作夥伴更加有感，形成良性循環。

外交部說，台灣長期支持PIF「2050年藍色太平洋大陸戰略」，並持續參與包括「太平洋韌性基金」（Pacific Resilience Facility，PRF）等攸關區域共同利益的倡議，透過獎學金、專業培訓、公共治理及技術合作等方式，與PIF會員國分享經驗，共同提升區域發展韌性，具體展現台灣作為太平洋發展夥伴（Development Partner）的長期承諾。