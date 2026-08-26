【重磅快評】苦瓜棚下狂酸 卓榮泰真能苦民所苦？

才說預算被砍只能電話勘災，行政院長卓榮泰昨天被形容像「空腹奔跑的馬」南下勘災，第一站到屏東南州了解苦瓜災損，卓開口大酸在野黨，稱聽到很多在野立委說這個可以用、那個可以用，包括二備金可以用，如果這樣的話，他就欣然接受。苦瓜棚下頓時既苦又酸，卓不是第一天當院長，也知道勘災錢一毛錢未刪，卻偏偏找了個最蹩腳的下台階。

卓榮泰克服「種種困難」下鄉勘災的第一站很有指標性，因為今年南部雨勢不斷，全國產量最大苦瓜產地的南州損失慘重。據統計，屏東苦瓜產量占全國34％，每3條苦瓜就有1條來自屏東，南州更是重要產區，產銷班長叫苦，指苦瓜一年兩收，6月豪雨損失嚴重，沒想到重新耕作，快要採收又遇豪雨，真的苦啊，希望相關單位能找方法克服氣候障礙。

一旁的縣長周春米不忘為卓揆說話，稱卓這幾天透過電話掌握災情，昨天冒風雨勘災是「苦民所苦」；卓揆有無苦民所，只有他心裡清楚，但站在苦瓜棚下，他談的不是如何解決農民問題的對策，而是大談卓氏勘災SOP及抱怨預算被砍，簡直是兩個平行時空。

卓榮泰表示，他都是電話先了解各地狀況，有時候交通不是那麼順暢，這一次，中央二備金、災損沒刪除，只是晚351天，這已經是很重大事件...；整段聽下來，就是為他前一天的「電話勘災」說詞作答辯而已，但內容卻處處破綻。

首先，立法院刪的並非閣揆勘災的差旅費用，卓榮泰說「欣然接受」，等於是把救災公款和首長差旅費混為一談，更把勘災義務當作政治籌碼甩鍋；當在野陣營拋出「用二備金」的說法時，卓回應「那我就欣然接受，問題就全部都可以解決」，更是擺明「以後出事，責任由在野黨扛」，這是行政首長該有的擔當嗎？

再者，卓榮泰說預算被刪只能電話勘災，但藍白砍的施政推展聯繫費，屬於行政事務性的機要或業務聯繫規費，行政院公務車、油料費、高鐵交通票價及水電費等費用一毛未刪，卓榮泰要下鄉勘災，只要上公務車或買高鐵票就能成行，根本不應拿聯繫費被砍來當作「電話勘災」的托詞。昨天卓揆不僅南下屏東，還遠赴台東，難道不搭公務車？

最爭議的是，卓榮泰不是第一天當院長，明知救災款項不只二備金，還有災害準備金、特別統籌分配稅款可用，依災害防救法也可移緩濟急調整年度各項收支，他卻不提名目，只提不能拿來支應首長勘災開銷的二備金，居心可議，也打臉出身屏東的立委鍾佳濱。

要釐清的是，二備金依法不得支應首長勘災差旅費，因為用途與名目不符，二備金只能用於實質救災與工程復原，如移作院長或官員南下的車資、高鐵票、膳宿費、隨行人員補助勢必違反財政法規，綠委與在野黨進行法律攻防，卓揆卻在後方說「欣然接受在野意見」，形同直接打臉自家立委，難道不尷尬？

卓揆的勘災秀之所以怪異，是因為他明知預算名目與法令限制，卻故意用政治口水「配合」在野黨不察二備金的使用限制，藉此反諷或轉嫁政治責任，把防災與財政紀律質變成立法與行政單位互酸的實境秀，綠委也被連帶打臉，日後還得配合願花錢包機看球賽、卻不想出門勘災的閣揆噴口水，心中的苦恐怕比苦瓜農的心還苦吧？