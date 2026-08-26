賴總統喊大台北治水經費累積多別責備中南部 李彥秀：勘災還只想選舉

南部豪雨成災，賴清德總統、行政院長卓榮泰昨日南下勘災。賴總統說，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這樣不公平、是沒有必要的批評。國民黨立委李彥秀說，民進黨勘災態度與應變不及格，只想著政治攻防與選舉失分，籲中央應以跨縣市格局全面檢驗水利工程，對症下藥解決水患。

南部連日豪雨成災，賴清德、卓榮泰昨天都南下勘災。賴清德說，全台治水最早在大台北地區、經費累積較多，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這樣不公平、情何以堪，這是沒有必要的批評。

李彥秀說，政府官員勘災，在心態上必須展現同理心，快速進入災區，陪伴災民、傾聽訴求，展現苦民所苦的態度，在作法上，必須展現危機應變能力，檢驗政府動員、資源分配與災後復原的實際執行效率，顯然，民進黨這次處理南部水災不論是態度與作法都不及格，「到了災區想的還是『害怕被罵』」，勘災政治學分必須重修。

李彥秀指出，22日南部開始出現災情，賴總統昨天南下勘災，講的仍是「治水經費的政治攻防」，想的還是「南北資源分配的政治切割」，民進黨已經執政10年了，2018年賴清德擔任行政院長時曾說「治水有沒有效，住在當地的民眾最清楚」，2024年賴總統更說「每一個縣市淹水，都是中央的問題」，但是今天的民進黨已經忘記「政府的肩膀」，想的只有「選舉不要失分」，難道災民的感受，政府的責任遇到選舉就會轉彎嗎？

李彥秀認為，施政好不好，走一趟市場就知道，治水好不好，走一趟災區就知道，面對極端氣候豪雨，雨下得大「當然會淹水」，關鍵是治水工程能否降低災害程度，能否讓淹水快速消退，治水最怕頭痛醫頭，腳痛醫腳，花了大錢卻不見效果，治水涉及跨縣市治理，更需要中央拍一張「核磁共振」（MRI），利用三維立體成像及高解析度水利工程結構，找出目前治水工程的問題，才能真正對症下藥，解決民眾的痛苦。