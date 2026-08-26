快訊

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

地震警報「啾啾啾」聲音太罕見！APP開發者揭觸發原因、iPhone也能調整

賴總統喊大台北治水經費累積多別責備中南部 李彥秀：勘災還只想選舉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台灣南部連日豪雨成災，賴清德總統25日套上雨衣赴高雄勘災表示，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這是不公平的。聯合報系資料照
台灣南部連日豪雨成災，賴清德總統25日套上雨衣赴高雄勘災表示，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這是不公平的。聯合報系資料照

南部豪雨成災，賴清德總統、行政院長卓榮泰昨日南下勘災。賴總統說，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這樣不公平、是沒有必要的批評。國民黨立委李彥秀說，民進黨勘災態度與應變不及格，只想著政治攻防與選舉失分，籲中央應以跨縣市格局全面檢驗水利工程，對症下藥解決水患。

南部連日豪雨成災，賴清德、卓榮泰昨天都南下勘災。賴清德說，全台治水最早在大台北地區、經費累積較多，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這樣不公平、情何以堪，這是沒有必要的批評。

李彥秀說，政府官員勘災，在心態上必須展現同理心，快速進入災區，陪伴災民、傾聽訴求，展現苦民所苦的態度，在作法上，必須展現危機應變能力，檢驗政府動員、資源分配與災後復原的實際執行效率，顯然，民進黨這次處理南部水災不論是態度與作法都不及格，「到了災區想的還是『害怕被罵』」，勘災政治學分必須重修。

李彥秀指出，22日南部開始出現災情，賴總統昨天南下勘災，講的仍是「治水經費的政治攻防」，想的還是「南北資源分配的政治切割」，民進黨已經執政10年了，2018年賴清德擔任行政院長時曾說「治水有沒有效，住在當地的民眾最清楚」，2024年賴總統更說「每一個縣市淹水，都是中央的問題」，但是今天的民進黨已經忘記「政府的肩膀」，想的只有「選舉不要失分」，難道災民的感受，政府的責任遇到選舉就會轉彎嗎？

李彥秀認為，施政好不好，走一趟市場就知道，治水好不好，走一趟災區就知道，面對極端氣候豪雨，雨下得大「當然會淹水」，關鍵是治水工程能否降低災害程度，能否讓淹水快速消退，治水最怕頭痛醫頭，腳痛醫腳，花了大錢卻不見效果，治水涉及跨縣市治理，更需要中央拍一張「核磁共振」（MRI），利用三維立體成像及高解析度水利工程結構，找出目前治水工程的問題，才能真正對症下藥，解決民眾的痛苦。

李彥秀 治水 賴總統

延伸閱讀

賴卓南下勘災 賴總統：罵中南部治水錢不公平

冷眼集／民進黨操作國難 政治勘災牛皮一戳就破

賴總統稱不應追問「治水錢花哪去」 國民黨：災民要問誰才公平？

南台暴雨成災賴總統稱治水見效 謝龍介質疑：台南仍受水患之苦

相關新聞

賴總統喊大台北治水經費累積多別責備中南部 李彥秀：勘災還只想選舉

南部豪雨成災，賴清德總統、行政院長卓榮泰昨日南下勘災。賴總統說，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這樣不公平、是沒有必要的批評。國民黨立委李彥秀說，民進黨勘災態度與應變不及格，只想著政治攻防與選舉失分，籲中央應以跨縣市格局全面檢驗水利工程，對症下藥解決水患。

旅宿哭窮、飯店狂蓋…政府撒錢救國旅到底救了誰？

毫無意外，國旅補貼又回來了；同樣毫無意外的，市場上隨即再傳出旅宿業者坐地起價。多年來，政府為了「救國旅」一再使出補貼老招，無視國旅市場結構的轉型飄移，面對低迷不振的入境國際旅客量也提不出有效對策，只會玩著「把全民稅金發給國人、再轉手填補給旅宿業」的左手轉右手遊戲，雙輪的驅動最終還是成為原地空轉的虛張聲勢罷了。

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

立法院長韓國瑜今天上午前往台東縣卑南鄉初鹿村，赴日前辭世的前立法院副院長、資政饒穎奇靈堂弔唁，向這位曾任立法院副院長的前輩致意。縣長饒慶鈴及胞妹饒慶鈺也在靈堂現場陪同。

讚陳其邁向台中求援 盧秀燕：領導人要勇於開口解決問題、不是推責任

南台灣水患成災，高雄市長陳其邁昨天致電台中市長盧秀燕，希望台中市支援機具，中市府也出動27台抽水機南下。盧今天盛讚，陳其邁為了救災，勇於開口解決問題，而不是找各種理由、推卸救災責任；政府領導人要想辦法解決問題，沒有資源就要找資源，而不是有資源還說沒辦法去。

有錢輔選沒錢勘災？卓揆的政治算計

南台灣連日豪雨，水淹及腰、人被捲走、天坑吞車，全台起碼已1死4失蹤。面對如此天災，行政院長卓榮泰一句「因立法院刪減預算，這幾天只能以電話與地方聯繫」引爆社會輿論怒火。卓揆之語不禁讓人想起去年賴清德總統面對風災災民時那句「不能什麼事情都靠國軍、法律規定國軍不能進入民宅」的經典語句。

不副署+1 藍批卓揆憲政操守失格

行政院繼先前不副署「未來帳戶」相關法案，前天再次宣布不副署廣播電視法修法。國民黨考紀會主委張雅屏昨表示，行政院是國家最高行政機關，依法行政是最基本的義務，行政院長卓榮泰若帶頭拒絕執行法律、尊重國會、接受權力制衡，應立即為違法違憲、破壞五權分立負起政治責任，辭職下台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。