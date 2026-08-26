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韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意
立法院長韓國瑜今天上午前往台東縣卑南鄉初鹿村，赴日前辭世的前立法院副院長、資政饒穎奇靈堂弔唁，向這位曾任立法院副院長的前輩致意。縣長饒慶鈴及胞妹饒慶鈺也在靈堂現場陪同。
韓國瑜上午抵達初鹿後，前往靈堂向饒穎奇上香、致意，表達哀悼之意。現場氣氛莊重，饒慶鈴與饒慶鈺陪同在側。
饒穎奇日前辭世，享壽93歲，曾任立法院副院長、總統府資政，在台灣政壇及地方發展歷程中具有重要地位。韓國瑜此次專程前往台東弔唁，也受到地方關注。
饒慶鈴身為饒穎奇長女，近期除處理父親後事，也持續陪伴家人。韓國瑜抵達靈堂後，與饒家親屬互致慰問，場面低調而莊重。此次韓國瑜赴台東行程以私人弔唁為主，未安排公開活動。
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