韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

毫無意外，國旅補貼又回來了；同樣毫無意外的，市場上隨即再傳出旅宿業者坐地起價。多年來，政府為了「救國旅」一再使出補貼老招，無視國旅市場結構的轉型飄移，面對低迷不振的入境國際旅客量也提不出有效對策，只會玩著「把全民稅金發給國人、再轉手填補給旅宿業」的左手轉右手遊戲，雙輪的驅動最終還是成為原地空轉的虛張聲勢罷了。

2026-08-26 10:30