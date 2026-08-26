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讚陳其邁向台中求援 盧秀燕：領導人要勇於開口解決問題、不是推責任
南台灣水患成災，高雄市長陳其邁昨天致電台中市長盧秀燕，希望台中市支援機具，中市府也出動27台抽水機南下。盧今天盛讚，陳其邁為了救災，勇於開口解決問題，而不是找各種理由、推卸救災責任；政府領導人要想辦法解決問題，沒有資源就要找資源，而不是有資源還說沒辦法去。
盧秀燕今天出席智慧台中論壇，會前受訪時還原昨天陳其邁求援經過，當時台中市政會議快結束的時候，盧看到手機上不斷有陳的來電，心想「一定很急」，會議結束後趕快回撥；陳一開口很著急地表示，高雄缺抽水機，主要是缺3吋和6吋。
盧秀燕說，剛好當時市政會議結束，水利局長、建設局長、環保局長、消防局長都在場，她請局長們趕快盤點資源，有5部6吋抽水機、22部3吋抽水機，共27部，立刻南下，昨天下午就已經送到高雄投入抽水工作。
盧秀燕強調，很佩服陳其邁，為了救災勇於開口，想辦法解決問題，這是政府領導人非常重要的態度，而非找理由推卸救災責任；陳做出不同的典範，最重要的是解決災民的問題，政府領導人要想辦法，沒有資源也要找資源，而不是有了資源還在說「沒辦法去」。
盧秀燕表示，陳其邁不只跟台中調抽水機，也有和其他縣市調，總之就是要第一時間解決民眾困難，這才是好的政府；如果高雄還有需要，台中也會繼續幫忙。
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