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盧秀燕：三催四請 賴清德、卓榮泰才勘災

聯合報／ 記者陳敬丰張策徐白櫻王小萌鄭媁蔡晉宇／連線報導
南部連日豪雨成災，立委柯志恩昨勘災車輛遇淹水拋錨，她爬窗脫困涉水前進。圖／柯志恩競辦提供
南部連日豪雨成災，立委柯志恩昨勘災車輛遇淹水拋錨，她爬窗脫困涉水前進。圖／柯志恩競辦提供

南部近日豪雨成災，行政院長卓榮泰前天才稱受總預算刪減影響，只能透過電話掌握災情，昨天卻赴屏東勘災，藍營痛斥「謊話連篇」。台中市長盧秀燕說，人民水深火熱，行政院長卻找理由不勘災，災民心裡一定在淌血；民眾黨主席黃國昌說，民進黨官員有錢輔選，卻沒錢勘災，卓榮泰不實的政治攻擊，卻是對自己說法狠狠打一巴掌。

盧秀燕昨接獲高雄市長陳其邁來電說明災情支援需求，隨即指示市府啟動跨縣市救災支援。市府水利局統籌調度廿七台抽水機具南下高雄，協助災區排除積水。

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨計畫前往阿蓮區玉庫社區，但行經潭底路座車進水熄火，柯志恩一度受困車內，她與助理爬窗逃生，勘災也成「受災戶」。

對於卓榮泰將問題推給立法院刪減預算，盧秀燕昨說，人民正在水深火熱當中，總統或行政院長卻要三催四請才去勘災或救災，聽在災民耳裡，心裡一定在淌血，國人看在眼裡，也會非常氣憤。

國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄說，卓榮泰剛把行政院講得像窮到只剩電話費，人隔天就到屏東勘災，真是謊話連篇；卓把「院長特別費被刪」偷換成「中央沒錢救災」，滿腦子想把災難變成政治口水，把謊言當成威脅預算手段。

國民黨立委翁曉玲說，卓榮泰所謂被刪掉的預算，是她提案刪除的機要費，但行政院的水電費、車資、油料等基本運作經費都沒有被刪。更何況，卓榮泰過去可以花錢包機到日本看棒球，現在卻稱預算被刪無法到南部勘災，實在荒唐至極。

國民黨文傳會主委陳以信質疑，前瞻計畫治水將近十年，南高屏分配近四成預算仍淹水，「如果問賴總統不公平？災民要問誰才公平？」民進黨立委鍾佳濱說，在野黨不能又要馬兒好，又要馬兒不吃草，卓揆為了要勘災，只得空腹跑。

盧秀燕 災民 卓榮泰 賴清德 柯志恩

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