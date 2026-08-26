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賴卓南下勘災 賴總統：罵中南部治水錢不公平

聯合報／ 本報記者／連線報導
南部連日豪雨成災，賴清德總統昨套上雨衣赴高雄勘災說，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這是不公平的。記者劉學聖／攝影
南部連日豪雨成災，賴清德總統昨套上雨衣赴高雄勘災說，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這是不公平的。記者劉學聖／攝影

南部連日豪雨成災，有別於前一天的態度，賴清德總統、行政院長卓榮泰昨天都南下勘災。賴總統說，全台治水最早在大台北地區、經費累積較多，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這樣不公平、情何以堪，這是沒有必要的批評。國民黨高雄市長參選人柯志恩指出，治水沒有藍綠，更沒有南北之分，請賴總統停止政治卸責，人民要問的是數千億治水經費，為什麼人民還是淹在水裡？

全台災情1死3失蹤 181人受傷

○八二二豪雨災情陸續浮現，消防署最新統計，截至昨晚六時，全台一人死亡，受傷一八一人、失蹤三人，另有二人待救援，台南、高雄、嘉縣、屏東、花蓮及台東疏散六一二九人。

國民黨立委謝龍介質疑，賴清德過去宣稱治水成功且台南獲充裕經費，如今民眾仍受水患之苦，「你知道三天淹四次的心情嗎？」賴總統身為台南栽培的總統，應說明將投入多少預算，切實解決台南水患。

外界質疑，南部治水預算比台北還多。賴總統昨赴高雄岡山、台南永康勘災時表示，全台治水工程最早優先在大台北地區，數十年投入數千億元，大台北才有今天的安全標準。

賴總統說，台灣其他地區治水是從前總統陳水扁「八年八百億元」開始，前總統馬英九「六年六百六十億元」接續，以及前總統蔡英文前瞻基礎建設，大台北治水累積起來比較多、安全標準也較高，若算近幾年治水工程經費講中南部拿較多、然後來批判中南部治水，「我覺得是不公平的，數字也失真」。

賴總統也說，歷任台南市長都一直在整治改善，莫拉克颱風當年台南淹水五萬多公頃，這次累積雨量沒比莫拉克少，但全市只有四百多公頃地區淹水，「大幅減少百分之九十九」；水利建設敬請大家多支持、多指教、但是少批評。

行政院長卓榮泰（左二）前天稱預算被刪只能透過電話聯繫災區，他昨赴屏東勘查農損時表示，跟總統早就安排去各地勘災，但業務費使用要做調整。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰（左二）前天稱預算被刪只能透過電話聯繫災區，他昨赴屏東勘查農損時表示，跟總統早就安排去各地勘災，但業務費使用要做調整。記者劉星君／攝影

屏東勘災 卓揆：業務費做調整

卓榮泰前天宣稱立法院刪減預算，他只能透過電話與地方聯繫災情。他昨南下屏東關心農損時表示，他跟總統早就安排勘災，他到屏東、總統至高雄和台南，「但要先就內部業務費使用做個調整，這也是立法院審查預算要我們做的，不是嗎？」

卓指出，中央到各縣市了解需求或看各地狀況，行政院有相關必要業務費用被刪除，所以必須做一定程度的限制、緊縮，不過聽到在野黨立委都說「這個可以用、那個可以用，包括二備金可以用」，如果這樣的話，他欣然接受這樣意見，問題就全部都可克服。媒體詢問勘災一次所需經費，卓榮泰僅說，「那看災情狀況」，未進一步說明具體金額。

經濟部初估全台約八千戶住家淹水，卓榮泰宣布，一般住家淹水比照米克拉颱風標準，淹水卅至五十公分，家中有家電損失，中央補助一萬元；超過五十公分，原有二萬元淹水補助外，再加一萬元家電補助，每戶最高三萬元。

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不副署+1 藍批卓揆憲政操守失格

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總統府「棄單」月餅 中市府認購

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卓揆晚一天勘災 綠憂政治對賭

行政院長卓榮泰日前表示，總預算刪減，只能透過電話掌握南部災情，連民進黨內都有異見。黨內人士表示，晚一天去勘災，完全是場「政治對賭」，看民眾憤怒藍白亂砍預算，還是災民憤怒卓榮泰不顧災情，結果就是讓選票決定。

冷眼集／綠操作國難 政治勘災牛皮一戳就破

台南、高雄近日豪雨成災，行政院長卓榮泰第一時間宣稱總預算被刪只能電話勘災，引發輿論炸鍋。年底大選在即，連綠營內部都憂心示警，民進黨昨天上演髮夾彎，賴清德總統、卓揆瞬間克服萬難南下勘災，在在顯示府院不是沒錢、而是無心，更想操作「國難牌」反控在野黨，所謂的民主彷彿變成「民進黨作主」。

盧秀燕：三催四請 賴清德、卓榮泰才勘災

南部近日豪雨成災，行政院長卓榮泰前天才稱受總預算刪減影響，只能透過電話掌握災情，昨天卻赴屏東勘災，藍營痛斥「謊話連篇」。台中市長盧秀燕說，人民水深火熱，行政院長卻找理由不勘災，災民心裡一定在淌血；民眾黨主席黃國昌說，民進黨官員有錢輔選，卻沒錢勘災，卓榮泰不實的政治攻擊，卻是對自己說法狠狠打一巴掌。

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