卓揆晚一天勘災 綠憂政治對賭

行政院長卓榮泰日前表示，總預算刪減，只能透過電話掌握南部災情，連民進黨內都有異見。黨內人士表示，晚一天去勘災，完全是場「政治對賭」，看民眾憤怒藍白亂砍預算，還是災民憤怒卓榮泰不顧災情，結果就是讓選票決定。

一位民進黨立委指出，在野黨亂刪凍今年度中央政府總預算是白紙黑字的事實，賴政府為了讓民眾明白，這些短缺部分帶來的影響，近來論述各項施政、業務進展受挫情況，這些政治攻防在大方向都沒問題；但府院黨高層仍要慎選論述標的，例如涉及勘災這種民生議題，盡量還是少點政治味，比較妥當。

民進黨人士也說，卓榮泰拋出了預算被砍，沒辦法勘災後的隔天，還是親自前往災區，考量的正是縱使預算短缺，勘災仍是更重要的事，顯然行政院已在「民眾憤怒藍白亂砍預算」和「災民憤怒卓榮泰不顧災情」之間做了抉擇。為何一開始要和在野黨先打一回預算攻防？這回合的政治判斷是否正確，是有討論空間的。

綠營人士表示，如果卓榮泰堅持名實相符，不合理經費就不用，不妨比照包機赴日私人觀看球賽，未來勘災也可考慮「私人行程」勘災，應該更可獲得災民感動。然而，政院最終擠出了其他經費支應，反而給災民一種「其實還是有辦法挪出預算來，只是一開始不願意做」的觀感，也提供在野黨在地方選舉政治操作的空間。