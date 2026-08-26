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冷眼集／綠操作國難 政治勘災牛皮一戳就破

聯合報／ 本報記者蔡晉宇林政忠
賴清德總統南下高雄勘災。記者劉學聖／攝影
賴清德總統南下高雄勘災。記者劉學聖／攝影

台南、高雄近日豪雨成災，行政院長卓榮泰第一時間宣稱總預算被刪只能電話勘災，引發輿論炸鍋。年底大選在即，連綠營內部都憂心示警，民進黨昨天上演髮夾彎，賴清德總統、卓揆瞬間克服萬難南下勘災，在在顯示府院不是沒錢、而是無心，更想操作「國難牌」反控在野黨，所謂的民主彷彿變成「民進黨作主」。

今年度中央政府總預算規模近三兆元，遭藍白刪減幅度不到百分之二，行政院還有滿手現金，包括第二預備金、災害準備金和特別統籌分配稅款等財政預算工具可支應，卓榮泰稱沒錢勘災，根本是一種「愚民政策」，但南台灣滿目瘡痍，恐怕連綠營自家人都聽不下去。

蔡政府時期投入超過兩千億元的前瞻治水預算，當時號稱是改善全國水環境、河川及區域排水等治水相關預算，但大雨一來就現出原形，結果賴總統一句「不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去」，似乎想把滿身泥濘甩得一乾二淨。

內政部前部長李鴻源表示，面對極端氣候豪雨，雨下得大當然會淹水，但這些年政府投入大筆前瞻基礎建設等治水經費，一大部分都花在「如今仍會淹水的地方」，政府當然有義務向民眾說明錢都花到哪裡去了，人民有知的權利。

卓榮泰發明的「電話勘災」引爆眾怒，府院隔天態度大翻轉，馬上現身勘災，官員泡水、承諾泡湯，立刻證明「預算被刪、沒錢勘災」全是謊言。

俗話說，「政治是高明的騙術」，問題是，民進黨的政治勘災，一點都不高明，牛皮一戳就破。

二○一八年八月賴清德擔任行政院長時，面臨台南、高雄水災，他曾說，廿四小時下六百毫米，哪個城市不會淹，「批評的人可以去當上帝」。事過境遷，今年七月，米克拉颱風外圍環流造成北市內湖區罕見淹水，賴總統出席指南宮大典時卻當面對台北市長蔣萬安表示，自己當過地方首長，每一次颱風、豪大雨都會當成「壓力測試」，「我希望各縣市政府，有淹水的地方就要檢討。」

時空環境一改變，賴總統的治水標準似乎也跟著調整，凸顯「藍綠有別、南北差異」，人民都看得一清二楚。瞬間強降雨超過防洪標準，導致南部淹大水，本應科學化看待，理性尋找解決之道；然而，第一時間把水災泛政治化的不是別人，正是賴總統和卓揆，府院若不放下鬥爭思維，「自打臉」戲碼恐頻繁上演。

政治 卓榮泰 卓揆

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