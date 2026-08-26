總統府「棄單」月餅 中市府認購

立院刪凍總統府國務機要費三千萬元，總統府原定向卅七家庇護工廠訂購中秋糕點無法履行。台中市長盧秀燕昨表示，台中有五個弱勢團體受影響，約少了一五七八盒糕餅訂單，台中市政府會接單，花五十一萬元採購總統府不採購的糕餅。

盧秀燕說，她得知消息後，指示市府查訪台中市有多少弱勢團體被「棄單」，目前有五個弱勢團體受影響，被棄單的中秋糕餅共一五七八盒，總經費將五十一萬元；這波接單對弱勢團體度過年節很重要，一旦被棄單非常麻煩。

盧秀燕承諾，總統府沒有要買的中秋糕餅，台中市政府來解決，會按照同樣的數量，向台中境內的弱勢團體採購糕餅，幫助他們度過難關，請弱勢團體不用擔心。

民進黨立委吳思瑤則表示，總統府預算被立院惡砍，庇護工場生計受衝擊，總統府沒有「棄單」，總統府還在「救單」，「砍單」、「毀單」的就是國民黨，「神也是你！鬼也是你！盧秀燕就是『雙面刀鬼』」。