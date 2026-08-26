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不副署+1 藍批卓揆憲政操守失格

聯合報／ 記者鄭媁張策／連線報導

行政院繼先前不副署「未來帳戶」相關法案，前天再次宣布不副署廣播電視法修法。國民黨考紀會主委張雅屏昨表示，行政院是國家最高行政機關，依法行政是最基本的義務，行政院長卓榮泰若帶頭拒絕執行法律、尊重國會、接受權力制衡，應立即為違法違憲、破壞五權分立負起政治責任，辭職下台。

台灣民眾黨主席黃國昌也表示，立法院長韓國瑜已釋出相當大的善意，但賴清德總統與卓榮泰的做法，「不僅重重打臉韓國瑜院長，也是再一次毀憲亂政」。他批評，賴卓已在中華民國憲政史上，對「違法濫權」寫下相當不堪的一頁；相信不論是在後續歷史評價，或接下來的選舉中，人民都會用選票予以回應。

張雅屏指出，行政院近來一再自行認定立法院三讀法案「違憲」，進而拒絕副署，已經高達八案；對已公布生效的法律，也出現拒絕編列預算、拒絕落實的爭議。他批評，卓榮泰把「我認為違憲」，直接變成「所以我可以不副署、不執行」，既當爭議當事人，又把自己當成憲法法庭，這不是守憲，而是行政權假借守憲之名，架空立法院、僭越司法權。

張雅屏認為，面對行政院自行判定違憲、拒絕副署，監察院應立即立案調查；考試院也應強化行政中立與依法行政的訓練及保障，讓常任文官敢於依法辦事，而不是服從政黨。

張雅屏說，這不是單一法案政策爭議，而是行政院長的憲政操守失格，卓榮泰應立即為違法違憲、破壞五權分立負起政治責任，辭職下台；賴總統也不能繼續包庇行政院濫權，更不能放任五權憲法被扭曲成行政獨大的工具。

卓揆 副署 憲政

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