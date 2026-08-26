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無人機條例今再協商 藍白整合終極版

聯合報／ 記者唐筱恬王小萌張曼蘋洪哲政／台北報導

立法院長韓國瑜今天將召集朝野協商討論無人機條例草案，擬明天加開院會或本周五院會三讀闖關。據了解，藍白仍在溝通討論最終版本中，白營反對將二四○○億元金額放入條例中，但不排除調整預算金額上限；國民黨團則認為空白授權相當危險，必須明確寫出金額。

目前無人機條例草案主要版本的差異，在於行政院規畫二一○○億元特別預算，採購濱海監偵型無人機等；國民黨團及民眾黨團均主張編在年度預算，但國民黨團分六年編列二四○○億元，民眾黨團則未列入金額。

國民黨團總召傅崐萁表示，藍白對無人機相關獎助、扶持國內無人機產業有共識，但國民黨團還是主張要在條例中寫入金額，否則空白授權相當危險，「萬一民進黨一年編列五千億元，再送來立法院，怎麼辦呢？」兩黨還會繼續溝通。也有國民黨團幹部認為，若不寫出金額，也可能被質疑無人機編列預算「零元」。民眾黨籍經濟委員會召委洪毓祥表示，兩黨團應該會朝向整合方向。

不過，民進黨立委鍾佳濱昨與產學界開記者會呼籲，無人載具產業需要「長單、大單」，跨年度特別預算有其必要。

台翔航太工業公司代理總經理呂宜諠表示，若在野黨堅持採取「單年度預算」核算，四個關鍵環節將直接扼殺產業，包括短期採購無法支持擴產；若無法取得穩定的長單，無人機產業將面臨「大批倒閉潮」，人才也將外流到其他國家。

台大無人載具研發設計中心主任李綱說，台灣具備完整ＡＩ供應鏈，建議行政院成立專案辦公室，並建立跨黨派監督機制，加速台美、台歐、台日共同製造與技術合作。

此外，針對在野立委日前踢爆航見科技以中國大陸製晶片、飛控板混進採購案，國防部向立法院報告表示，未來將明定投標廠商須「概括性」同意接受資金及人員查核；而廠商查驗或驗收不合格，即刊登政府採購通報，自刊登的次日起，當事廠商後續不得參加投標或作為決標對象或分包廠商，建構廠商汰劣退場機制。

藍白 無人機 韓國瑜

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