江啟臣率團出席APPU 陳冠廷代表發表國家報告

立法院副院長江啟臣今天率跨黨派代表團出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」大會，並由民進黨立委陳冠廷代表發表台灣「國家報告」。報告指出，台灣將持續深化與理念相近國家的民主供應鏈合作，確保區域和平穩定與下一世代的永續繁榮。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣率跨黨派代表團參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）上午第一階段議程，下午接續參與「國家報告」議程，並由陳冠廷代表台灣第一個發表「國家報告」。

立法院表示，台灣國家報告首先指出，面對地緣政治與供應鏈重組挑戰，維護自由開放的經濟秩序已成為區域共同課題。台灣作為全球第22大經濟體，在晶圓代工及先進製程具絕對優勢，是全球科技與數位經濟不可或缺的關鍵夥伴。

報告指出，為推動能源轉型及強化產業基礎韌性，台灣正積極推動半導體、人工智慧（AI）及安控等「五大信賴產業」，並啟動「第二次能源轉型」以建構強韌電網與多元綠能。台灣也持續透過科技應用與跨國合作，確保糧食供應鏈安全與海域航道秩序，全方位提升國家防護力。

國家報告最後重申，面對經濟及能源安全等複合性挑戰，單一國家已難以獨力因應。台灣將持續深化與理念相近國家的民主供應鏈合作，並期盼透過國會等多層次交流，與APPU各會員國攜手落實「自由開放的印太願景」（FOIP），共創開放、包容且具韌性的印太區域，確保區域和平穩定與下一世代的永續繁榮。

立法院指出，大會在各國報告結束後，由會議主席、日本眾議員山口俊一正式宣布帛琉為下屆年會暨理事會主辦國，APPU年會下午場次議程順利結束。

立法院表示，江啟臣及代表團成員晚間出席由日本外務省政務官島田智明眾議員主持的晚宴。江啟臣於席間特別偕同跨黨派立委感謝日本外務省及島田智明的接待，並與多位日本國會議員及外務省官員熱絡互動，持續深化台日雙邊情誼，現場氣氛融洽。