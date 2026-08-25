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賴總統稱不應追問「治水錢花哪去」 國民黨：災民要問誰才公平？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

賴清德總統今表示，不應因中南部淹水就追問「治水的錢花到哪裡去」，稱這樣批評「不公平」，國民黨文傳會主委陳以信反問，前瞻計畫治水將近十年，南高屏分配近四成預算仍淹水，「如果問賴總統不公平？那災民要問誰才公平？」

陳以信指出，根據立法院預算中心資料，前瞻計畫從2017年起，「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1至4期分配各縣市共約745億元，其中台南約155.5億元、高雄78.6億元、屏東53.5億元，三地合計高達287.6億元，占全國38.6%，將近四成。

陳以信表示，這些年民進黨從中央到地方不斷宣傳治水政績，賴清德過去在台南市長任內，更屢屢標榜治水成果，還宣稱「三爺溪淹水卅年他三年解決」；如今台南、高雄、屏東豪雨一來仍然災情頻傳，人民當然有權檢驗近年數百億元治水經費，為何沒能發揮多少效果？

陳以信諷刺表示，治水花錢就算民進黨政績，淹水追究責任就叫不公平，天下哪有這種道理？他抨擊，治水神話破功，災民找民進黨政府算帳剛好而已，誰人敢說不公平？

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