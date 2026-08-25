巴拉圭外交次長：持續向世界展現與台灣合作成功經驗

友邦巴拉圭外交部行政及技術事務次長艾蘭達訪台，外交部長林佳龍接見時表示，台巴各領域合作成果豐碩，明年適逢建交70週年，期待更多合作亮點展現給兩國人民；艾蘭達則說，將持續挺台，向世界展現與台灣合作的成功經驗。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於今天下午接見艾蘭達（Miguel Ángel Aranda，另譯：阿藍達），政務次長陳明祺並於同日款宴，表達政府誠摯歡迎之意。

林佳龍接見時表示，歡迎艾蘭達首次訪台，台巴兩國邦誼深厚，長年來在高等教育、公衛醫療、智慧運輸、經貿投資與科技發展等領域獲致豐碩合作成果，明年適逢兩國建交70週年，期待屆時向兩國人民展現更多合作亮點。

林佳龍重申，政府對巴國總統潘尼亞（SantiagoPeña）屢次於國際場域堅定支持台灣的誠摯謝忱。

艾蘭達表示，感謝台灣長期支持巴國國家發展目標，並協助改善民生福祉，以及賴總統推動「台巴智慧科技園區」的活化，以及兩國攜手發展人工智慧算力中心的遠見；總統潘尼亞堅定支持台巴邦誼，將持續在國際上力挺台灣，向世界展示與台灣合作的成功經驗。

陳明祺款宴訪賓時表示，台巴兩國雖地處遙遠，但交流頻密，今年6月有幸親訪巴拉圭，實地瞭解台巴各項重要合作計畫執行情形，相信規劃中的人工智慧合作將為兩國經濟發展注入新動能，使台巴合作模式成為國際合作典範。

艾蘭達強調，台灣為巴拉圭最重要的國際夥伴之一，期盼此行與台灣政府進一步交流各項合作計畫的推展方向，巴國深信台灣應在國際場域占有一席之地，將持續堅定支持台灣的國際參與。