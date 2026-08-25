國民黨開鍘！被指多次公開批評黨及鄭麗文 蕭敬嚴停權3年、丁瑀遭開除黨籍

國民黨有黨代表不滿前青年部主任蕭敬嚴與不分區立委被提名人丁瑀多次公開批評黨中央與黨主席鄭麗文，日前在全代會串聯，提案要求將兩人移送考紀會，建議開除黨籍。黨中央考紀會今決議，蕭敬嚴合併前次停權1年處分，合計停權3年，丁瑀則是開除黨籍。全案將提報明天中常會討論。

國民黨黨代表賴仁凱7月在全代會上臨時提案，指丁瑀與蕭敬嚴長期公開發表與黨既定政策、基本立場相悖的言論，涉及「違反黨的政策、決議」及「言行不檢、損害黨的聲譽」，建議開除黨籍。提案獲得逾百名黨代表連署，全代會拍板將此案交由中央考紀會研處。

考紀會今做出決議，蕭敬嚴合併前次停權1年處分，一共停權3年；丁瑀則是開除黨籍。全案須提報明天中常會通過才能確定。

丁瑀稍早在社群平台Threads反批，「假國民黨」用野蠻的方式侮辱正統國民黨，更指「中國共產黨台灣分部」正式成立，他喊話，所有愛護台灣、珍惜民主自由的朋友們，要團結一心，11月28日用最文明的力量：選票，推翻在台灣的邪惡共產黨勢力」。