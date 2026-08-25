中油駁斥採購公益商品掛零 翁曉玲再秀數據指：兩單位執行率為0

國民黨立委翁曉玲質疑，中油114年採購庇護工場產品執行率為0，引發中油反擊2025年採購1475萬元。翁曉玲晚間回應指出，資料是出自「優先採購網路資訊平台」，中油兩單位向弱勢團體採購執行率為0，中油應該虛心檢討，善盡社會責任。

翁曉玲提案刪凍國務機要費3000萬元，總統府因此取消向全國37家庇護工場採購1.5萬盒的中秋禮盒。翁曉玲接受專訪質疑，依「身障法」規定，各公營事業單位都要編列預算購買庇護工場商品，結果中油執行率是0，不過中油反擊指2025年採購1475萬元。

翁曉玲晚間表示，中油公司114年度未符合「身心障礙權益保護法」第69條所定，公營事業應優先採購身障團體和庇護工場的商品及服務，不得低於10%比例， 其資料來源出自 「優先採購網路資訊平台」公告。

翁曉玲指出，優先採購網路資訊平台公布114年度未達法定比率的義務採購單位清冊，共計6個單位未達標。其中中油公司有兩個單位未達標，執行率為0，合計未購買金額約143萬元。

翁曉玲表示，中油公司應虛心檢討，督促所有單位都應該要符合身障法的規定優先採購庇護工廠的商品及服務，至於去年沒執行的部分，她期許中油今年應該要加碼執行，善盡社會責任。