基層司法人力短缺 人事總處：調整員額持續滾動挹注

民眾黨立委陳昭姿今天召開公聽會關心基層司法人力短缺問題，法務部表示，司法院已啟動修法調整書記官職等及薪資；行政院人事行政總處指出，近年已調整司法檢察及矯正體系員額，將持續滾動挹注人力。

台灣民眾黨立委陳昭姿與民眾黨立法院黨團今天偕同司法人員基層代表，召開「突破總員額法魔咒，挽救基層司法人員過勞危機」公聽會。

陳昭姿表示，召開公聽會目的就是要「打破總員額法魔咒」，要求政府機關正視司法基層的血汗困境，司法正義不能只靠基層燃燒健康，希望人事總處別再拿總員額法當藉口，應做出具體承諾把人補足、把錢給夠。

書記官工作權益促進會指出，地方檢察署新收案件在民國110年到114年間成長26.9%，書記官報考人數卻持續下降，去年三等書記官更有32%放棄報到，應啟動加薪、減量與增援措施，並調整法官、檢察官與書記官法定員額比例，明文合併編列且法制化為1比2。

台灣法警工作權益促進會及中華民國法警協會表示，現行法警職等多為委任第3至第5職等，升遷管道有限，許多法警服務約15至16年即達年功頂，政府推動法院組織法修法，卻僅調高正副法警長職等，基層法警待遇卻完全不動，要求全面調升一般法警職等，並明定執法權限、暢通升遷，建立專業職務發展制度。

台灣獄政工作權益促進會提出包含提高危險津貼、加班補償正常化，以及總員額法修法打開員額上限等3大訴求；要求將矯正機關員額，在總員額計算中獨立為「第六類」，或比照公立學校教職員及公立醫院醫事人員，排除於總員額法限制之外。

書記官人力方面，法務部在會中表示，司法院已啟動修法，未來三等書記官可以列薦任六職等，可以在本俸外另有專業加給，薪資也將有相應調整。

戒護人力方面，法務部矯正署副署長蘇維闊指出，統計到今年7月底止，矯正人員編制員額只有5903人，預算員額有6075人，戒護人力比為1比12，遠高於其他文明國家；目前目標為將戒護人力降為1比8，但評估全台仍需要3758名人力。

司檢體系員額方面，行政院人事行政總處人力處處長邱怡璋回應，近年針對司法檢察體系已增加4000人，矯正體系增加1000人。目前盤點各單位距離法定員額上限都還有空間，若達上限，「中央政府機關總員額法」也仍有空間可在不修法狀況下調整員額，將配合矯正機關隨時滾動挹注人力需求。