南台暴雨成災賴總統稱治水見效 謝龍介質疑：台南仍受水患之苦

南台灣強降雨成災，賴清德總統勘災，表示治水工程已見成效、縮小淹水範圍，將加速改善積水處。國民黨立委謝龍介質疑，賴清德過去宣稱治水成功且台南獲充裕經費，如今民眾仍受水患之苦，賴清德身為台南栽培的總統，應說明將投入多少預算整治哪些流域，切實解決台南水患。

因南台灣強降雨釀災情，賴清德今日前往高雄及台南勘災，並在臉書表示，過去完成的治水工程也確實發揮功能，淹水範圍縮小，退水速度加快許多，仍有積淹水的地方，就是接下來要加速改善的重點。

謝龍介說，賴清德當台南市長的時候，不是說三爺溪，人家30年做不好，賴清德3年做好，從此以後台南市不會再淹水。今天淹水並沒有怪誰，事實上就是台南拿較多經費。水治不好，別又要搶功勞，讓人民受苦，「你知道3天淹4次的心情怎麼樣？」

謝龍介表示，賴清德能否告訴大家，要整治台南哪些流域，總共需要多少經費？賴清德是台南栽培出來的總統，願意多幫忙台南一點，這樣就夠了。謝說，他也不想再跳出來批，因為大家都見證到了。賴清德講3年做好，現任台南市長黃偉哲又當8年，那應該更好，但事實沒有這樣。

謝龍介指出，告訴大家，賴清德願意幫台南多少？治水方面還可以幫忙台南處理哪些問題？相信台南哪些治水的工程急需經費，賴清德也很清楚。「如果願意幫台南一把，那我們就給你點個讚。」