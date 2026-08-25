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卓榮泰低調赴台東弔唁饒穎奇 縣長饒慶鈴、胞妹饒慶鈺都在場

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
行政院長卓榮泰今天上午赴屏東視察農損及排水改善工程，結束公開行程後下午轉往台東，約下午1時40分抵達卑南鄉初鹿村，低調前往日前辭世的前立法院副院長饒穎奇靈堂弔唁。圖／讀者提供
行政院長卓榮泰今天上午赴屏東視察農損及排水改善工程，結束公開行程後下午轉往台東，約下午1時40分抵達卑南鄉初鹿村，低調前往日前辭世的前立法院副院長饒穎奇靈堂弔唁。圖／讀者提供

行政院長卓榮泰今天上午赴屏東視察農損及排水改善工程，結束公開行程後下午轉往台東，約下午1時40分抵達卑南鄉初鹿村，低調前往日前辭世的前立法院副院長饒穎奇靈堂弔唁。

卓榮泰此行未安排公開行程，以私人行程前往靈堂，由立委陳瑩、行政院東部聯合服務中心副執行長許文獻陪同。抵達後，卓榮泰上香並向饒穎奇家屬致意，表達哀悼之意。

卓榮泰抵達靈堂時，縣長饒慶鈴及胞妹饒慶鈺均在場，卓榮泰上香後向家屬致意，表達哀悼之意，隨後與家屬簡短交談，整個行程約停留10多分鐘，之後低調離開。全程未接受媒體訪問，也未對外發表談話，整個弔唁行程相當低調。

饒穎奇曾任立法院副院長，在政壇及地方政界具有一定影響力，日前辭世後，各界陸續前往靈堂致意。據了解，行政院後續將報請總統追贈褒揚令，以表彰饒穎奇過去在立法院及公共事務上的貢獻。

饒慶鈴 饒慶鈺 卓榮泰

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