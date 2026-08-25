影／挽救基層公務員過勞危機 陳昭姿盼修法突破總員額管制

民眾黨立委陳昭姿今天針對基層公務人力過勞危機舉辦記者會及公聽會，指出在書記官、法警、獄政工作等基層公務員，因受限總員額管制的額度框架，導致人力不增反減，長期缺員、過勞，也影響民眾權益。

陳昭姿表示，現在基層司法人員受限「總員額法」上限，嚴重影響基層權益與司法效能，而司法院版法院組織法修正草案僅調整法警長與副法警長職務列等，忽略第一線承擔維安與押解重任的基層法警職務列等，基層書記官與監所管理員也面臨龐大工作量與人力不足問題，惡劣工作環境導致人力不斷流失。

台灣公務革新力量聯盟常務監事王鐘銘表示，總員額法這些年來已經到了要重新檢討的時候，固定人力受到總員額法框架的控制，壓力會落到加班、缺額、約聘、外包、人力流失等問題上，表面員額受到控制，但是實際成本不會不見，成本只會被轉移，所以真正影響國家的應該是花多少錢的預算，而非抽象人員總額，加上近年詐騙、人口老化、防災等需求不斷增加，人數上限不能反應政府任務的變化，不能讓各機關做有限人力分配，否則只會變成加班、缺額、約聘、外包、人力流失等變相的問題上，最後，各機關的權責必須一致，依據實際需求來決定人力，再去審核與決定預算，所以預算管制比員額管制更能觸及真正的財政問題。