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江啟臣：國際無法獨力面對挑戰 深化跨國合作實屬必然

中央社／ 台北25日電

立法院副院長江啟臣今天率跨黨派代表團在日本出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）第54屆年會開幕式。江啟臣表示，面對疫情與區域衝突等牽動全球供應鏈的挑戰，各國已無法獨力應對，期盼APPU成為促進區域和平與合作的長遠力量。

立法院發布新聞稿，江啟臣上午率跨黨派代表團出席APPU第54屆年會開幕式，包含主辦國日本及中華民國，共有13個會員國代表團與會。

立法院表示，開幕式首先由江啟臣代表立法院長韓國瑜，以中華民國（台灣）代表團團長及第53屆主辦國身分發表宣言。他說，APPU長期以來已是亞太地區國會議員交換意見、分享經驗與建立互信的重要平台。

江啟臣指出，面對疫情與區域衝突等牽動全球供應鏈的挑戰，各國已無法獨力應對，深化跨國合作實屬必然。

為呼應大會「維護自由開放經濟秩序及強化區域供應鏈韌性」主題，江啟臣呼籲各國議會應透過立法、預算監督及政策對話，將承諾化為具體行動，期盼與會代表藉由建設性的務實交流，使APPU成為促進區域和平與合作的長遠力量。江啟臣並推舉日本眾議員山口俊一為本屆大會主席，獲得全場鼓掌通過。

日本參議員山本順三隨後宣讀日本首相高市早苗的賀詞。高市早苗表示，APPU成立迄今始終為亞太地區至關重要之交流平台，面對當前嚴峻且瞬息萬變的國際局勢，各國更應團結一致、深化夥伴關係，期盼各國透過多元議題的討論與具體合作，共創豐碩成果。

立法院表示，議程休息期間，江啟臣偕同代表團推動國會外交，與友邦馬紹爾群島代表團進行雙邊交流。江啟臣表示，兩國地理上雖相距遙遠，但共享民主等價值，情誼深厚、互動猶如咫尺，期盼未來能有更多元的合作機會，持續推進兩國的實質夥伴關係。

除馬紹爾群島外，代表團成員、國民黨立委洪孟楷，民進黨立委陳冠廷及民眾黨立委許忠信，也藉機會與菲律賓代表團成員進行雙邊會談，就海事議題及合作等深入交換意見，積極透過國會交流深化台菲情誼。

江啟臣 疫情 衝突

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