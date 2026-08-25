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吳沛憶偕南非民主聯盟議員 參香開普敦朝天宮認識媽祖

中央社／ 台北25日電
民進黨立委吳沛憶（前排中）受邀赴南非，24日與南非民主聯盟的國會議員前往開普敦朝天宮參香，希望能透過媽祖、漁業來認識不同面貌的台灣。 （吳沛憶辦公室提供）中央社
民進黨立委吳沛憶（前排中）受邀赴南非，24日與南非民主聯盟的國會議員前往開普敦朝天宮參香，希望能透過媽祖、漁業來認識不同面貌的台灣。 （吳沛憶辦公室提供）中央社

民進黨立委吳沛憶日前受邀赴南非，24日與南非民主聯盟的國會議員前往開普敦朝天宮參香；吳沛憶說，2位南非議員都是第一次走進台灣廟宇，盼透過媽祖與漁業來認識不同面貌的台灣，看見台灣文化如何跨越海洋、在世界扎根。

吳沛憶透過新聞稿表示，日前受邀代表台灣，前往南非開普敦參加德國諾曼自由基金會（FNF）舉辦的首屆政治領袖培訓計畫，與各國政治領袖交流民主治理經驗。

吳沛憶指出，24日她偕同南非民主聯盟（DA）夸祖魯那他省（KwaZulu-Natal）副主席Sakhile Mngadi國會議員以及南非地方政府協會（SALGA）西開普省青年委員會主席Ilza Le Minnie市議員，前往開普敦朝天宮參香。

開普敦朝天宮於2001年建廟，媽祖分靈自雲林北港朝天宮，由台灣僑民、漁民及信眾建立，媽祖信仰跨越海洋來到非洲，成為海外台灣人的精神寄託。這次參訪由開普敦朝天宮董事長蘇昱翔介紹朝天宮設立緣起，及台灣僑民、漁民在當地落地生根的歷史。

吳沛憶說，台灣與開普敦的緣分，與遠洋漁業密不可分，台灣遠洋漁船長期利用開普敦港整補，帶動船務代理、漁船補給、漁貨加工等產業，也讓不少台灣人在當地工作、生活，逐漸形成僑民社群。

吳沛憶表示，適逢農曆七月普渡期間，兩位DA聯盟的年輕南非議員都是第一次走進台灣廟宇，透過上香、祭拜來認識普渡文化，都感到相當新鮮，直呼是非常特別的文化體驗；期盼透過媽祖、漁業與海外台灣人的故事，認識不同面貌的台灣，也看見台灣文化如何跨越海洋、在世界扎根。

吳沛憶說，2位議員所屬的DA聯盟長期支持台灣。近年南非政府要求台灣駐處遷址及更名，DA國會議員多次公開為台灣發聲，她也特別向2位議員表達感謝。

朝天宮 吳沛憶 南非

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