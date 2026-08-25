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無人機預算明黨團協商 業界呼籲採追加特別預算

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
業者強調跨年期的「特別預算」是產業存活的基礎條件，不是優惠；無人載具產業從合約簽訂到量產穩定，最短需要18-24個月。記者張曼蘋／攝影
業者強調跨年期的「特別預算」是產業存活的基礎條件，不是優惠；無人載具產業從合約簽訂到量產穩定，最短需要18-24個月。記者張曼蘋／攝影

無人機條例26日下午15:30將舉行黨團協商，預計最快可於28日三讀通過。對此，民進黨團25日舉行「特別預算支撐國防採購 實驗條例滿足產業發展」記者會，邀請產業及學界專家分析，怎樣的條例內容，才能真正貼切符合業界所需。

受邀的與會者包括：台大無人載具研發設計中心主任李綱、知洋科技總經理湛翔智、台翔航太工業代理總經理呂宜諠。另政大法律系與創新國際學院合聘助理教授陳柏良以書面提供資料。

呂宜諠指出，對於一個剛起步、正準備爆發產業而言，長期、穩定的訂單絕對是重中之重。跨年期的「特別預算」是產業存活的基礎條件，不是優惠；無人載具產業從合約簽訂到量產穩定，最短需要18-24個月。

呂宜諠擔憂，僅採年度預算可能造成四大負面影響。首先，廠商無法融資備產，銀行不接受單年政府採購作為融資抵押，跨年期合約才能讓廠商向金融機構借款、添購設備、擴增產能。

第二，供應鏈不敢投入，無人機的核心零組件—馬達、飛控、結構件等的二階供應商(Tier 2)，不會為「也許明年還有單」去建認證產線；他們需要看到至少三年需求確定性才會啟動。沒有長單，台灣無人機永遠用進口零件，本土供應鏈起不來。

第三，降低廠商的存活率，當投資法人在評估公司時，若公司已取得長約訂單，會增加法人投資意願並挹注資金，有助於業者快速累積技術、推出新產品，而資金洪流可以轉動無人機生態系飛輪並形成正向迴圈。

第四，技術人才無法留住，訂單斷掉後3-6個月內人才流失，若下次預算來了也沒有能力承接，造成無法逆轉的損失。

湛翔智強調，無人載具的國產化不可能一步到位，應透過技術驗證、實際採用與持續改良循序漸進。政府採購與示範應建立至少五年的中長期支持機制，讓國內廠商有穩定需求、測試場域及產品迭代空間，才能真正形成產業供應鏈與自主技術能量。

李綱指出，台灣具備極高的產業集中度與強大量產能力，能有效帶動傳統精密加工與電子業轉型。他呼籲朝野凝聚共識，對接國際驗證規範，實現台美及國際「共同生產」，打造最完善的無人載具產業生態系。

立委鍾佳濱表示，無人載具產業需要投入龐大資金設置產線、開模，行政院版特別條例具備「特別預算一次編列、跨年期逐年執行」的穩定性。他主張，產業要的法規整合無須疊床架屋、另立新法，應修正既有的《無人載具科技創新實驗條例》。

鍾佳濱認為，特別預算與實驗條例修法同步進行，貫徹「採購從新、預算從速、實驗條例、簡化修法」的原則，可用最有效率、最實際的方式，在支撐國防採購的同時，滿足產業發展的需求。因此，他也會盡快提出《無人載具科技創新實驗條例》修法。

特別預算 無人機 預算

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