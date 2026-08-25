盧秀燕指總統府棄單弱勢團體 民進黨：抹黑、不實謠言

針對台中市長盧秀燕指總統府「棄單」庇護工場，民進黨發言人林楚茵今天予以駁斥，也說這是抹黑、散播不實謠言，並說盧秀燕不僅移花接木、偷換概念，更是說謊成性。

總統府因國務機要費遭立法院刪減，導致原向弱勢團體採購的中秋禮盒計畫受到影響。盧秀燕今天受訪提及，已指示台中市政府查訪台中市有多少弱勢團體被棄單，到目前為止台中市有4個團體被棄單，經費近新台幣40萬元，她已指示市府對於總統府的棄單，想辦法來接單及解決。

對此，民進黨發布新聞稿，林楚茵說，國務機要費預算遭凍刪，源頭正是國民黨立委翁曉玲的提案，且盧秀燕的子弟兵，包括國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪全數簽名支持，直接導致預算遭卡、採購受阻。

林楚茵指出，國民黨將自己一手種下的惡果硬塞給總統府，甚至連弱勢團體都不放過，拿來當作政治算計的籌碼，實在令人髮指。

林楚茵表示，總統賴清德在得知庇護工場面臨衝擊後，早已第一時間自掏腰包20萬元認購，並帶動社會各界熱烈響應，用實質行動挺弱勢。反觀盧秀燕，自身毫無半點實際支持，還肆意散播總統府棄單的不實謠言。

林楚茵說，如果盧秀燕真有關心庇護工場，最該質問的是同黨立委為何凍刪預算，害弱勢團體無辜失去訂單。國民黨前腳先砍預算剝奪弱勢訂單，盧秀燕後腳再拿弱勢的困境做政治消費，讓庇護工場淪為國民黨政治算計下的雙重受害者。

林楚茵也說，當前各地都在全力防災、救災，各級政府首長全力守護家園之際，唯獨盧秀燕滿腦子沉溺於2028大位，只顧著噴政治口水。一個只會逢場作秀、不認真施政的政客，終將遭到善良的台灣人民徹底「棄單」。