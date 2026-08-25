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影／賴總統台南看水患已改善99.9%！籲多支持、少批評 離場前遇陳情
總統賴清德今天下午到台南市永康區視察崑山科大與周遭水患情形。賴總統強調，自從他台南市長任內開始整治三爺溪，到後來接任市長黃偉哲持續努力，中央與地方通力合作，以莫拉克風災水患來比較，台南市淹水面積已經大幅減少了99.5%。
賴總統表示，台南市這次水患，因為歷任市長都一直在整治改善，災情明顯比以前輕微。他舉莫拉克颱風造成的水患來比較，當年台南淹水面積有五萬多公頃，經過九年的努力，這次累積雨量並沒有莫拉克颱風侵襲時少，但全市只有四百多公頃地區淹水，兩相比較淹水總面積不到當年的0.5%，「這個是大家共同努力的成果」。
賴總統說，「我也希望台灣社會都能看得見，每一個水利工程人員、每一個地方政府，都非常珍惜這個難得的水利資源，在做水利建設在保護人民生命財產安全，「敬請大家多支持、多指教、但是少批評，特別是不知道情況時的批評，實在是沒有必要」。
賴總統說完話到崑山科大校門外馬路察看，媒體準備拍攝時突然有人大喊：「總統、我要陳情」，現場大批維安人員與員警一擁而上把人架開、並阻止媒體拍攝。場面一度混亂，路過人車紛紛側目。
市長黃偉哲見陳情者是國民黨台南市議員參選人童小芸立即上前「受理陳情」，賴總統只好停留等候數分鐘，隨後由維安人員護送上車離去。
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