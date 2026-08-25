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影／賴總統台南看水患已改善99.9%！籲多支持、少批評 離場前遇陳情

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
賴總統台南看水患認為已改善99.9%，請大家多支持、指教，少批評。記者周宗禎／攝影
賴總統台南看水患認為已改善99.9%，請大家多支持、指教，少批評。記者周宗禎／攝影

總統賴清德今天下午到台南市永康區視察崑山科大與周遭水患情形。賴總統強調，自從他台南市長任內開始整治三爺溪，到後來接任市長黃偉哲持續努力，中央與地方通力合作，以莫拉克風災水患來比較，台南市淹水面積已經大幅減少了99.5%。

賴總統表示，台南市這次水患，因為歷任市長都一直在整治改善，災情明顯比以前輕微。他舉莫拉克颱風造成的水患來比較，當年台南淹水面積有五萬多公頃，經過九年的努力，這次累積雨量並沒有莫拉克颱風侵襲時少，但全市只有四百多公頃地區淹水，兩相比較淹水總面積不到當年的0.5%，「這個是大家共同努力的成果」。

賴總統說，「我也希望台灣社會都能看得見，每一個水利工程人員、每一個地方政府，都非常珍惜這個難得的水利資源，在做水利建設在保護人民生命財產安全，「敬請大家多支持、多指教、但是少批評，特別是不知道情況時的批評，實在是沒有必要」。

賴總統說完話到崑山科大校門外馬路察看，媒體準備拍攝時突然有人大喊：「總統、我要陳情」，現場大批維安人員與員警一擁而上把人架開、並阻止媒體拍攝。場面一度混亂，路過人車紛紛側目。

市長黃偉哲見陳情者是國民黨台南市議員參選人童小芸立即上前「受理陳情」，賴總統只好停留等候數分鐘，隨後由維安人員護送上車離去。

賴總統台南看水患認為已改善99.9%，請大家多支持、指教，少批評。記者周宗禎／攝影
賴總統台南看水患認為已改善99.9%，請大家多支持、指教，少批評。記者周宗禎／攝影

賴總統離場前原本拿起麥克風講話，突然看到校門另一側場面混亂、表情嚴肅停止致詞。記者周宗禎／攝影
賴總統離場前原本拿起麥克風講話，突然看到校門另一側場面混亂、表情嚴肅停止致詞。記者周宗禎／攝影

賴總統台南看水患認為已改善99.9%，請大家多支持、指教，少批評。離場時一度混亂。記者周宗禎／攝影
賴總統台南看水患認為已改善99.9%，請大家多支持、指教，少批評。離場時一度混亂。記者周宗禎／攝影

國民黨台南市議員參選人童小芸趁賴總統離開前大喊要陳情，大批員警與維安人員阻擋。
國民黨台南市議員參選人童小芸趁賴總統離開前大喊要陳情，大批員警與維安人員阻擋。

國民黨台南市議員參選人童小芸，趁賴總統離開前大喊要陳情，大批員警與維安人員阻擋。市長黃偉哲上前溝通。記者周宗禎／攝影
國民黨台南市議員參選人童小芸，趁賴總統離開前大喊要陳情，大批員警與維安人員阻擋。市長黃偉哲上前溝通。記者周宗禎／攝影

賴總統離場前原本拿起麥克風講話，突然看到校門另一側場面混亂、表情嚴肅停止致詞。記者周宗禎／攝影
賴總統離場前原本拿起麥克風講話，突然看到校門另一側場面混亂、表情嚴肅停止致詞。記者周宗禎／攝影

水患 台南 賴總統 賴清德 淹水 黃偉哲

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