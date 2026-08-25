約旦國王喊一中原則 外交部籲國際抵制中方謊言

中國與約旦發布聯合聲明重申一中原則。外交部今天嚴正駁斥有關貶損台灣主權的不實言論，強調兩岸互不隸屬是國際社會普遍認知的客觀事實，並呼籲國際認清北京極權擴張本質，共同抵制中方的惡意謊言。

根據中國外交部官網，中國國家主席習近平24日會晤約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II），會後雙方發表聯合聲明重申恪守「一中原則」、「台灣是中國領土不可分割的一部分」等言論。

外交部今天發布新聞稿斥此聲明是「嚴重扭曲事實的謬論」，外交部對於此種貶損台灣主權的不實言論，予以嚴正駁斥。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是長期以來國際社會普遍認知的客觀事實，當前台海現狀絕不會因任何國家片面不當的主張，而改變中華民國台灣作為主權獨立國家的事實。中方的任何威逼脅迫，將更加堅定台灣捍衛民主自由體制、對抗威權擴張的決心。

外交部強烈譴責中國政府屢次藉與他國元首會晤的機會，蓄意發表矮化台灣主權的虛假言論並誤導國際視聽。呼籲國際社會應認清北京極權擴張的本質，共同抵制中方的惡意謊言。

外交部重申，台灣將更加堅定守護民主自由的普世價值，結合友邦及理念相近國家，持續致力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。