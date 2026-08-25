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約旦國王喊一中原則 外交部籲國際抵制中方謊言

中央社／ 台北25日電
中國國家主席習近平（右）24日在北京會晤約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）。新華社
中國國家主席習近平（右）24日在北京會晤約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）。新華社

中國與約旦發布聯合聲明重申一中原則外交部今天嚴正駁斥有關貶損台灣主權的不實言論，強調兩岸互不隸屬是國際社會普遍認知的客觀事實，並呼籲國際認清北京極權擴張本質，共同抵制中方的惡意謊言。

根據中國外交部官網，中國國家主席習近平24日會晤約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II），會後雙方發表聯合聲明重申恪守「一中原則」、「台灣是中國領土不可分割的一部分」等言論。

外交部今天發布新聞稿斥此聲明是「嚴重扭曲事實的謬論」，外交部對於此種貶損台灣主權的不實言論，予以嚴正駁斥。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是長期以來國際社會普遍認知的客觀事實，當前台海現狀絕不會因任何國家片面不當的主張，而改變中華民國台灣作為主權獨立國家的事實。中方的任何威逼脅迫，將更加堅定台灣捍衛民主自由體制、對抗威權擴張的決心。

外交部強烈譴責中國政府屢次藉與他國元首會晤的機會，蓄意發表矮化台灣主權的虛假言論並誤導國際視聽。呼籲國際社會應認清北京極權擴張的本質，共同抵制中方的惡意謊言。

外交部重申，台灣將更加堅定守護民主自由的普世價值，結合友邦及理念相近國家，持續致力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

約旦 一中原則 外交部

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